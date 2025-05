Die genaue Todesursache von Preston Ordone (†2) steht fest

Die genaue Todesursache von Preston Ordone ist nun offiziell bekannt: Der zweijährige Sohn der Social-Media-Stars Katelynn Ordone und Jaelan Ordone starb infolge "stumpfer Gewaltverletzungen bei einem Verkehrsunfall". Das bestätigte die Gerichtsmedizin von St. Tammany Parish in Louisiana jetzt gegenüber People. Preston war am 24. April bei einem tragischen Unfall mit einem Ford F-150 ums Leben gekommen, als das Auto von der Straße abkam und gegen einen Baum prallte. Der Junge saß auf dem Rücksitz, wurde jedoch laut Polizei nicht ordnungsgemäß in seinem Kindersitz gesichert und erlitt deshalb tödliche Verletzungen. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern weiterhin an.

Die Eltern Katelynn und Jaelan überlebten den Unfall schwer verletzt. Die Mutter erlitt mehrere Knochenbrüche sowie eine schwere Gehirnerschütterung und konnte erst wenige Tage nach dem Unfall das erste Mal wieder laufen. Jaelan wurde an einem seiner Beine notoperiert und bekam während der OP Metallteile eingesetzt. Beide sind in unterschiedlichen Krankenhäusern untergebracht. Prestons ältere Schwester Paisley befand sich zum Zeitpunkt des Unfalls glücklicherweise nicht im Wagen. In einem von Familienmitgliedern im Netz geteilten Video bedankten sich die Angehörigen für die große Anteilnahme und die Unterstützung der Community. Besonders Katelynn äußerte sich auf Social Media und betonte, wie sehr die Anteilnahme der Follower die Familie in dieser schweren Zeit tröstet.

Preston berührte durch seine humorvollen Szenen im Netz die Herzen zahlreicher Menschen. "Er hat die Menschen zum Lächeln und Lachen gebracht", erinnerte eine Vertraute der Familie in einem Statement auf TikTok an seine Lebensfreude. Die Videos, in denen der kleine Social-Media-Star gerne das Gegenteil von dem tat, was seine Mutter Katelynn ihm sagte, wurden millionenfach geklickt und geteilt. Die Familie, deren Alltag von Glücksmomenten und kreativen Clips geprägt war, wird nun von einer riesigen Community gestützt, die Anteil nimmt und versucht, den tragischen Verlust ein Stück weit aufzufangen – auch indem sie weiterhin liebevolle Erinnerungen und Botschaften teilt.

Anzeige Anzeige

Instagram / kate_ordone Preston Ordone, Sohn von Kate Ordone

Anzeige Anzeige

Instagram / kate_ordone Kate Ordone, TikTok-Star, mit ihrem Sohn Preston

Anzeige Anzeige