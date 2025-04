Spitznamen-Tradition: So nennen sich Prinz Harry und Meghan

Herzogin Meghan (43) und Prinz Harry (40) gewähren in einem aktuellen Podcast einen intimen Einblick in die Anfänge ihrer Beziehung und verraten dabei ein süßes Geheimnis: Von Anfang an nutzten die beiden royalen Turteltauben spezielle Codenamen, um ihre Romanze zu schützen. In der am 28. April veröffentlichten Folge des "Jamie Kern Lima Show"-Podcasts erzählte Meghan, dass sie und Harry sich in der Anfangszeit nur mit den Initialen "M" und "H" angesprochen hätten. "Die Leute wussten so lange nicht, dass wir zusammen waren – wenn ich an diese Erinnerungen zurückdenke, das ist schon ganz schön lange her. Bald feiern wir unseren siebten Hochzeitstag. Ich konnte niemandem erzählen, wen ich date, [...] also sind wir einfach beim Buchstaben geblieben", plauderte die Royal aus. Mittlerweile haben sich die liebevollen Kürzel nicht nur im Alltag der beiden etabliert, sondern werden auch von engen Freunden und der Familie selbstverständlich übernommen – sogar bei Spielplatzbesuchen oder Treffen im größeren Kreis, wie Podcast-Host Jamie Kern Lima bestätigte.

Neben den romantischen Einblicken gab Meghan auch persönliche Details aus ihrem Familienleben zum Besten. So verschickt sie nach eigenen Angaben fast jeden Abend besondere E-Mails an ihre Kinder, in denen sie kleine, bedeutungsvolle Momente des Tages festhält – Erinnerungen, die Archie (5) und Lilibet (3) später einmal nachlesen können sollen. Außerdem liest die Herzogin nach eigenen Aussagen gerne Erziehungsratgeber und wünscht sich, dass ihre Kinder später spüren, wie sehr sie von ihrer Mutter geliebt werden. Die Jahre voller Turbulenzen und Veränderungen – vom heimlichen Beginn der Beziehung bis zum endgültigen Schritt nach Kalifornien – hätten die Verbindung zwischen Meghan und Harry sogar noch weiter gestärkt.

Der Beginn ihrer Liebesgeschichte liegt inzwischen fast ein Jahrzehnt zurück: 2016 kamen Meghan und Harry zusammen, schon ein Jahr danach kniete der Sohn von König Charles III. (76) vor ihr nieder und hielt um ihre Hand an. Seit der Hochzeit im Frühjahr 2018 ist viel passiert: Die beiden bekamen Sohn Prinz Archie und Tochter Prinzessin Lilibet, verabschiedeten sich als frisch gebackene Familie 2020 aus dem engeren Kreis des britischen Königshauses und zogen nach Montecito, Kalifornien. Meghan betonte, wie sehr sie die enge Verbindung und den unerschütterlichen Rückhalt in ihrer Ehe schätzt. "[Harry] gibt immer alles, um dafür zu sorgen, dass unsere Familie sicher und beschützt ist, dass wir gestärkt werden – und findet trotzdem noch Zeit für Date-Nächte", schwärmte sie und stellte klar, dass sie derzeit noch verliebter sei als je zuvor.

Anzeige Anzeige

Getty Images Herzogin Meghan im April 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinz Harry im April, 2025

Anzeige Anzeige

Anzeige