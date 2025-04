Dreifach-Mama Kim Gloss zeigt ihren flachen After-Baby-Bauch

Kim Gloss (32) hat ihre Fans einmal mehr überrascht: Rund fünf Wochen nach der Geburt ihrer dritten Tochter Rosa präsentiert sich der Reality-TV-Star schon wieder mit einer beneidenswert flachen Körpermitte. In ihrer Instagram-Story posierte Kim in einem grauen BH und einer schwarzen Hose vor dem Spiegel und gewährte ihren Followern einen ehrlichen Blick auf ihren Bauch. Die Sängerin, die sich laut eigener Aussage in Sachen Familienleben stets auf ihren Mann Alexander Beliaikin verlassen könne, zog die Hose extra ein Stück herunter, damit ihre Community ganz genau sehen kann, wie schnell sich ihre Figur nach der Schwangerschaft bereits erholt hat. Die Aufnahme sorgt für erstaunte Reaktionen unter ihren Fans.

Doch nicht nur das Outfit und die offene Geste beschäftigen die Zuschauer – auch Gerüchte um eine Bauchdeckenstraffung nach der Geburt von Töchterchen Golda kamen auf. Kim beantwortete in ihrer Story die Nachfrage eines Followers und stellte klar: "Nein! Ich war sehr, sehr diszipliniert. Habe sehr auf meine Ernährung geachtet und wirklich viel Sport getrieben, vor allem mit viel Fokus auf den Bauch." Offenbar setzt die dreifache Mutter, die während ihrer letzten Schwangerschaft gesundheitliche Probleme hatte, also lieber auf Disziplin und Training statt auf operative Eingriffe. Momentan feiere sie überdies weder aufgespritzte Lippen noch Filler im Gesicht. Zudem deutete sie an, dass sie möglicherweise schon bald wieder ins Training einsteigen wird, um ihre Fitness weiter auszubauen.

Kim Gloss ist vielen seit ihrer Teilnahme an DSDS 2009 als energiegeladene Persönlichkeit bekannt. Auch abseits der TV-Kameras teilt sie private Einblicke aus ihrem Leben mit ihren Fans, darunter viele Momente rund um ihre wachsende Familie. Die gebürtige Hamburgerin lässt ihre Community regelmäßig an ihrem Alltag als mehrfache Mutter, Partnerin und Fitnessliebhaberin teilhaben. Ihre Offenheit und Nahbarkeit kommen besonders bei jungen Müttern gut an, die sich oft mit ihr austauschen oder Inspiration holen. Immer wieder betont Kim, wie wichtig ihr sowohl das Muttersein als auch Selbstfürsorge und körperliches Wohlbefinden sind. In ihrer aktuellen Story warnt sie vor "unnötiger" Belastung kurz nach einer Geburt und appelliert an ihre Followerinnen, geduldig zu sein: "Jeder Körper ist einzigartig und die Rückbildung kann unterschiedlich verlaufen."

Instagram / kim_glossofficial Kim Gloss und ihr Mann Alexander im Dezember 2024

Instagram / kim_glossofficial Kim Gloss mit ihrer Tochter Rosa, März 2025

