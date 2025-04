Herausforderung Wochenbett: Kim Gloss bedankt sich bei Alex

Reality-TV-Star Kim Gloss (32), bekannt seit ihrer Teilnahme an Deutschland sucht den Superstar im Jahr 2009, ist vor drei Wochen erneut Mutter geworden. Auf Instagram gewährt sie nun ungeschönte Einblicke in ihren Alltag mit Baby Rosa und der älteren Tochter Golda. In einem humorvollen Clip zeigt sich Kim entspannt mit ihrem Neugeborenen im Bett, während aus dem Hintergrund die Geräusche eines turbulenten Kleinkind-Alltags dringen. "Wochenbett mit Baby und einem Kleinkind bedeutet nicht nur Kuscheln und Ruhe – sondern auch viele neue Herausforderungen, wenig Schlaf und ganz viel Gefühl", schreibt sie zu ihrem Beitrag und lobt dabei besonders ihren Mann Alexander Beliaikin, mit dem sie seit 2022 verheiratet ist.

Alexander scheint für Kim eine große Unterstützung in dieser intensiven Zeit zu sein. "Während ich mich ums Baby kümmere, wuppt mein Mann den Kleinkind-Alltag – mit all seinen Lautstärken und Stimmungsschwankungen", schwärmt die Sängerin augenzwinkernd. Ihre Dankbarkeit für das Teamwork bringt sie in dem Post ebenso zum Ausdruck: "Ich bin dankbar, so einen tollen und starken Papa für meine Kinder zu haben. Wir wuppen das gemeinsam und sind ein richtig gutes Team." Der Beitrag trifft auf große Resonanz, denn viele Eltern fühlen sich von den Herausforderungen, über die Kim offen redet, angesprochen und können sich in ihrer Situation wiederfinden.

Kim, die während der Schwangerschaft mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen hatte, avancierte zu einer bekannten Internet-Persönlichkeit, die durch ihre sympathische und authentische Art viele Fans gewonnen hat. Seit ihrer Zeit bei "DSDS" hat sie eine bemerkenswerte Reise hinter sich: von der Sängerin zum Reality-Star und schließlich zur zweifachen Mutter. Mit ihrem Ehemann Alexander hat sie ihr Glück gefunden, wie regelmäßige Einblicke in den scheinbar harmonischen Alltag des Paares zeigen. Kim hat aus ihrer früheren Beziehung mit Rocco Stark (38) außerdem noch eine weitere Tochter namens Amalia. Alexander selbst hält sich als Unternehmer aus dem Rampenlicht zurück, scheint aber eine zentrale Rolle im Familienleben zu spielen und übernimmt die alltäglichen Herausforderungen des turbulenten Alltags mit Kleinkind und Baby.

Instagram / kim_glossofficial Kim Gloss mit ihrer Tochter Rosa, März 2025

Instagram / kim_glossofficial Alexander Beliaikin mit Kim Gloss

