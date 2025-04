Hat Prinzessin Anne im britischen Königshaus das Sagen?

Prinzessin Anne (74), die einzige Tochter von Queen Elizabeth II. (✝96) und Schwester von König Charles (76), hat am Ostermontag für Aufsehen gesorgt. Bei einem traditionellen Kirchgang der britischen Royals soll sie, laut einer Analyse der Körpersprache-Expertin Judi James, eine beeindruckende Präsenz gezeigt haben. Dabei deuteten ihre Haltung, Gesten und ihr Auftreten darauf hin, dass sie hinter den Kulissen eine wichtige Rolle spielt. Was für viele ein ganz gewöhnliches Familientreffen schien, könnte ein Hinweis auf die wachsende Bedeutung der Princess Royal innerhalb der Familie sein.

Einem Bericht von Daily Express zufolge wird darüber spekuliert, ob Prinzessin Anne möglicherweise eine tonangebende Rolle in der königlichen Familie einnimmt – eine Art "Schattenregentschaft". Sie gilt seit Jahren als eine der fleißigsten Repräsentantinnen der britischen Monarchie, absolviert regelmäßig mehr öffentliche Termine als ihr älterer Bruder Charles und genießt großes Ansehen. Ihre direkte, pragmatische Art und ihr Pflichtbewusstsein machen sie zu einem unverzichtbaren Mitglied der royalen Familie. Zwar liegt sie in der Thronfolge weiter hinten, dennoch scheint sie, zumindest in Familienangelegenheiten, mehr Einfluss auszuüben, als ihr offizieller Rang vermuten lässt.

Prinzessin Anne gilt seit jeher als Stütze der Monarchie und tritt dabei oft ohne großes Aufsehen in Erscheinung. Ihr Leben widmete sie nicht nur den königlichen Pflichten, sondern auch ihrer Familie. Mit ihrem Ehemann Timothy Laurence (70) führt sie eine diskrete, glückliche Ehe und ist Mutter zweier Kinder, Peter Phillips (47) und Zara Tindall (43), die ohne königliche Titel aufwuchsen. Über ihre Einstellung zu ihrer Aufgabe innerhalb der Monarchie sagte Anne einst in einem seltenen Statement: "Es geht nicht darum, was ich will, sondern darum, was getan werden muss."

Getty Images König Charles und Prinzessin Anne im Juni 2023

Getty Images Princess Anne und Timothy Laurence, März 2015

