Überraschung: Prinzessin Anne ohne Schuhe bei Charity-Event

Prinzessin Anne (74) hat mit einem ungewohnten Anblick für Aufsehen gesorgt. Bei ihrem Besuch der Wellingborough District Hindu Association (WDHA) am 17. Juli erschien die 74-Jährige barfuß, nachdem sie ihre Schuhe als Zeichen des Respekts ausgezogen hatte. Anlass ihres Besuchs war die Verleihung des King's Award for Voluntary Service an die Organisation. Traditionell werden in der hinduistischen Kultur Schuhe vor dem Betreten eines Tempels oder einer Wohnung abgelegt, was die Schwester von König Charles (76) auch befolgte, wie Hello! berichtet. Für den Besuch wählte Anne ein schwarzes Kleid mit floralen Mustern, kombiniert mit einem weißen Blazer und hautfarbenen Strumpfhosen.

Neben der Preisverleihung nahm Anne auch an einer traditionellen Zeremonie mit Blumenkranz teil und stand den freiwilligen Helfern der Organisation für Gespräche zur Verfügung. Sie wurde vor Ort von hochrangigen Persönlichkeiten, darunter James Saunders Watson, dem Lord-Lieutenant von Northamptonshire, sowie dem Vorsitzenden der WDHA, Vinod Patel, empfangen. Die WDHA besteht seit den frühen 1970er Jahren und engagiert sich in religiösen, pädagogischen und sportlichen Programmen für die lokale Gemeinschaft, Schulen und Familien. Der Besuch wurde auf der Website und in den sozialen Medien des Verbandes mit Fotos dokumentiert.

Begleitet wurde die Prinzessin von Dolly Maude, die seit 2024 als ihre Hofdame fungiert. Dolly Maude ist allerdings nicht nur eine enge Vertraute der Royals, sondern auch die beste Freundin von Annes Tochter Zara Tindall (44). Die beiden teilen eine enge Bindung und eine gemeinsame Leidenschaft für Pferde. Dolly war Zaras Trauzeugin und stand ihr während der Geburt ihres dritten Kindes, Lucas, 2021 in Gloucestershire bei, wie das Magazin weiter berichtet. Ihr langjähriges Vertrauen und ihre Loyalität haben Dolly zu einer geschätzten Begleiterin der königlichen Familie gemacht.

Getty Images Prinzessin Anne bei einem Empfang im Buckingham Palace

Getty Images Prinzessin Anne im Juni 2025 in Ascot, England

Getty Images Prinzessin Anne im Juli 2024