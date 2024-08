Prinzessin Anne übernimmt Auslandstermin von König Charles

Prinzessin Anne (74) wird König Charles III. (75) auf einer bedeutsamen Reise ins Ausland vertreten. Am 21. und 22. September wird sie die Niederlande besuchen, um an den Gedenkfeiern zum 80. Jahrestag der Schlacht von Arnheim teilzunehmen. Dieses historische Ereignis war ein Teil der Operation Market Garden im Zweiten Weltkrieg. Anne, die gerade erst von einer pferdebedingten Verletzung genesen ist, kehrt damit zu ihrem vollen royalen Terminkalender zurück.

Prinzessin Anne hat nach ihrem Aufenthalt im Southmead Hospital wieder ein paar königliche Verpflichtungen wahrgenommen. Sie reiste im Juli nach Paris, um Mitglieder des britischen Teams bei den Olympischen Spielen zu treffen. Zudem war sie bei mehreren Siegerehrungen beteiligt, darunter beim Rudern und dem Finale des Vielseitigkeitsreitens. Bevor sie zu ihren royalen Pflichten zurückkehrte, genoss sie eine sommerliche Erholungspause auf dem königlichen Anwesen Balmoral in Schottland, wo sie wahrscheinlich Zeit mit ihrem Ehemann Sir Timothy Laurence sowie ihrem Bruder Prinz Edward (60) und seiner Frau verbrachte.

Während König Charles weiterhin wegen seiner Krebserkrankung behandelt wird, übernehmen andere Mitglieder der königlichen Familie wichtige Aufgaben. Charles' Diagnose wurde im Februar öffentlich gemacht und seitdem hat er seinen Terminkalender angepasst. Trotz seiner Erkrankung konnte er im Juni an der Parade Trooping the Colour teilnehmen und einen Besuch in Stockport absolvieren, nachdem es dort bei einem Taylor Swift-Tanzkurs zu einer Messerattacke gekommen war. Prinz William (42) nimmt derweil auch einige Termine seines Vaters wahr.

Prinzessin Anne bei einer Zeremonie in Portsmouth

König Charles III., 2024

