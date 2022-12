Prinz Harry schwärmt: So sehr ähneln sich Meghan und Diana!

Prinz Harry (38) macht seiner Meghan (41) ein großes Kompliment! In der heute erschienenen ersten Folge ihrer Netflix-Doku geht es ziemlich romantisch zu. Der Brite und die US-Amerikanerin sprechen hier über ihre Kennenlerngeschichte, die tatsächlich via Social Media begonnen hat. Außerdem offenbaren die beiden, warum sie sich damals ineinander verliebt haben. Dabei traf Harry jetzt diese süße Aussage: Seine Frau Meghan sei seiner geliebten Mama Prinzessin Diana (✝36) sehr ähnlich!

In "Harry & Meghan" schwärmt der 38-Jährige jetzt: "In vielem ist Meghan meiner Mum so ähnlich!" Alles, was er so an Diana geliebt habe, würde seine Frau ebenfalls verkörpern: "Sie hat das gleiche Mitgefühl, die gleiche Empathie, das Selbstvertrauen – diese warmherzige Art", betont Harry. Währenddessen werden rührende Bilder eingeblendet: Mal sieht man Diana ganz liebevoll mit Harry und William umgehen und nach einem kurzen Schnitt Meghan mit ihren Kids Lilibet Diana (1) und Archie Harrison (3).

Dass es zwischen Meghan und Diana so viele Parallelen gibt, sei schließlich der Auslöser dafür gewesen, warum Harry seine Gattin aus der Königsfamilie und der ganzen Aufmerksamkeit, die damit einhergeht, herausholen wollte: "Ich verstehe, dass es viele Menschen gibt, die nicht damit einverstanden sind, was und wie ich es getan habe – aber ich wusste, dass ich alles tun muss, um meine Familie zu schützen. Besonders nach dem, was meiner Mum passiert ist." Zur Erinnerung: Seine Mutter litt zu Lebzeiten sehr unter dem Druck der Royals. Sie starb im Alter von 36 Jahren infolge eines Autounfalls.

Anzeige

ALL ACTION Prinzessin Diana 1996 in Australien

Anzeige

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan

Anzeige

Getty Images Prinzessin Diana und Prinz Harry, August 1995

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de