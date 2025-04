P. Diddys Anwälte plädieren auf verminderte Schuldfähigkeit

Sean Combs, besser bekannt als P. Diddy (55), setzt in seinem bevorstehenden Strafprozess in New York auf eine hoch umstrittene Verteidigungslinie: Unzurechnungsfähigkeit. Laut aktuellen Gerichtsunterlagen, die TMZ vorliegen, will das Anwaltsteam des Rappers mithilfe eines renommierten Medizinprofessors darlegen, dass er zu den Tatzeitpunkten nicht bei klarem Verstand gewesen sei – und dadurch strafmildernde Umstände geltend machen. Jetzt, knapp eine Woche vor Prozessbeginn am 5. Mai, liefern sich Staatsanwaltschaft und Verteidigung einen juristischen Schlagabtausch. Strittig ist, ob Diddys mentaler Zustand – insbesondere seine angeblich eingeschränkte Kontrolle über sein Verhalten durch Alkohol- und Drogenkonsum – überhaupt im Verfahren berücksichtigt werden darf. Die entsprechenden Anträge sollen in der vergangenen Woche eingereicht worden sein und werden aktuell noch geprüft.

Die genauen Details zu der diagnostizierten "mentalen Kondition" von P. Diddy bleiben bisher geheim – sie wurden laut TMZ in den Dokumenten geschwärzt. Wie die Staatsanwälte erklärten, sei dieses Verteidigungsargument aus rechtlicher Sicht aber ohnehin unzulässig, da sowohl die Relevanz als auch ein direkter Bezug zu Diddy selbst fehle: Der als Zeuge angeführte Mediziner habe den ehemaligen Musikmogul nie persönlich untersucht, sondern wolle seine Aussage lediglich auf Erfahrungswerte aus anderen Fällen stützen. Zudem, so betonen die Ermittler, müsse die Verteidigung explizit frühzeitig angeben, wenn sie sich auf die Auswirkungen von Suchtmitteln auf Gedächtnis oder kognitives Verhalten des Angeklagten berufen wolle. Die Bundesanwaltschaft beantragte deshalb, dass die Aussagen des Arztes nicht zugelassen werden.

Die Debatte über Diddys Geisteszustand ist nur das jüngste Kapitel in einem Prozess, der noch einige interessante Wendungen verspricht: Bereits bei der letzten Anhörung brachte sein Anwaltsteam die fragwürdige Erklärung hervor, dass Diddy bekanntermaßen eine Vorliebe für Swingerpartys hege, weshalb bei seinen vielfältigen sexuellen Kontakten kaum von Vergewaltigungen die Rede sein könnte. Diddy selbst zeigte sich in vergangenen Interviews immer wieder emotional – insbesondere, wenn er über seine Familie und Freunde aus der Hip-Hop-Szene sprach, wie über seine einst enge Beziehung zu Notorious B.I.G. (✝24). Seine luxuriösen Feiern und sein extravagantes Leben waren immer wieder Thema in der Klatschpresse – in letzter Zeit werden diese Seiten der Rap-Ikone allerdings von den schweren Vorwürfen überschattet, die alles andere als Glamour verheißen.

P. Diddy, Rapper

P. Diddy, Rapper

