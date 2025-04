Pamela Anderson hat sich zeitweise "kaum wiedererkannt"

Pamela Anderson (57), die bekannte Schauspielerin und frühere Baywatch-Ikone, hat sich im Gespräch mit Bunte ungewohnt offen gezeigt. In dem Interview schildert sie, wie schwer es ihr in den vergangenen Jahren manchmal fiel, sich selbst wiederzuerkennen. Sie habe sich, so Pamela, "zwischen Erwartungen, Schlagzeilen und Rollenbildern" verloren und sei nicht mehr die Person gewesen, die sie wirklich ist. Besonders durch ihre Rolle in "The Last Showgirl" habe sie erstmals das Gefühl gehabt, ganz sie selbst zu sein, ohne sich verstellen zu müssen. "Ich war zum ersten Mal nicht darauf bedacht, jemand anderes zu sein", berichtet Pamela.

Über viele Jahre hinweg blickte Pamela voller Sorge auf das Bild, das die Öffentlichkeit von ihr hatte – sie befürchtete, ihre Kultrolle als sexy Rettungsschwimmerin würde ihr auf ewig nachhängen. "Ich hatte Angst, dass ich immer das blonde Mädchen im roten Badeanzug bleibe – aber nicht als Frau wahrgenommen werde, die gewachsen ist, die etwas zu erzählen hat", schildert sie. Dabei hat die 57-Jährige in den vergangenen Jahren viel dafür getan, ihr Image aufzufrischen. So taucht sie beispielsweise seit geraumer Zeit stets ungeschminkt auf den roten Teppichen der Welt auf.

Nach ihrem großen Erfolg mit "The Last Showgirl" im vergangenen Jahr scheint Pamela ein großes Comeback gelungen zu sein. Erst vor wenigen Tagen wurde bekannt, dass sich die zweifache Mutter nun sogar auf die Theaterbühne wagt: Sie übernimmt eine Rolle in der Neuinszenierung von Tennessee Williams' Klassiker "Camino Real". Das berichtet People. Schon in diesem Sommer möchte Pamela im Williamstown Theatre Festival in Massachusetts an drei aufeinanderfolgenden Wochenenden das Publikum begeistern.

Getty Images Pamela Anderson im Dezember 1994

Getty Images Pamela Anderson, März 2025

