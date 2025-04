Vater von Virginia Giuffre (†) fordert neue Untersuchungen

Virginia Giuffre, die Frau, die weltweit durch ihre Vorwürfe gegen Jeffrey Epstein (✝66) und Prinz Andrew (65) für Aufsehen sorgte, wurde am 24. April 2025 tot in ihrem Haus in Neergabby, Australien, aufgefunden. Ihre Familie hatte zuletzt bestätigt, dass sich Virginia, die dreifache Mutter, das Leben genommen habe. Doch jetzt fordert ihr Vater Sky Roberts, dass die Behörden den tatsächlichen Hergang noch einmal sorgfältig untersuchen. Wie unter anderem TMZ berichtet, verweist er dabei auf frühere Social-Media-Beiträge seiner Tochter, in denen sie ausdrücklich betonte, nicht selbstmordgefährdet zu sein, und darum bat, einen möglichen Freitod nicht vorschnell zu akzeptieren.

Auch Virginias ehemalige Anwältin Karrie Louden äußerte in Interviews mit The Sun Zweifel an der offiziellen Darstellung und sprach von "großen Fragezeichen" rund um den Tod der Aktivistin. Die Juristin berichtete, dass Virginia zwar nach einem schweren Autounfall gesundheitlich angeschlagen gewesen sei, es aber keine Hinweise gegeben habe, dass sie einen Suizid erwogen habe. Im Gegenteil, so die Juristin, habe Virginia noch Pläne für die Zukunft gehabt und sich auf kommende Ereignisse gefreut. Ihr Vater erinnerte außerdem an einen inzwischen vielfach geteilten Beitrag aus dem Jahr 2019, in dem Virginia schrieb: "Ich bin in keiner Weise suizidal. Falls mir etwas passiert, bitte ich im Namen meiner Familie darum, nicht lockerzulassen und sie zu beschützen." Der tragische Tod der Menschenrechtsaktivistin wirft daher weiterhin Fragen auf, auch weil vor wenigen Wochen zunächst noch von schwerwiegenden gesundheitlichen, nicht aber psychischen Problemen berichtet wurde.

Virginia machte sich in den vergangenen Jahren als eine der prägenden Stimmen im Kampf gegen Menschenhandel und sexuellen Missbrauch einen Namen. Sie war Mitgründerin der Organisation SOAR, die sich für die Rechte von Missbrauchsopfern einsetzt. Privaten Rückhalt fand sie besonders in ihren Kindern Christian, Noah und Emily, mit denen sie nach Australien gezogen war. Die US-Amerikanerin wurde als Teenager Opfer von Jeffrey Epstein, der jahrelang einen Ring zur sexuellen Ausbeutung von Minderjährigen betrieb. 2019 ging Virginia mit ihren Vorwürfen gegen Prinz Andrew an die Öffentlichkeit. Sie warf dem Sohn von Queen (✝96) Elizabeth II. vor, sie im Alter von 17 Jahren sexuell missbraucht zu haben.

Anzeige Anzeige

Miami Herald via ZUMA Wire / Zum Virginia Giuffre

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinz Andrew