Virginia Giuffres Familie startet Spendenaktion für Memorial

Die Familie von Virginia Giuffre hat einen öffentlichen Spendenaufruf ins Leben gerufen, um ein dauerhaftes Memorial zu Ehren der 41-Jährigen zu errichten, wie unter anderem Mirror berichtet. Diese berührende Initiative wurde nur wenige Tage nach ihrem Tod, der sich am 25. April in ihrem australischen Zuhause ereignete, vorgestellt. Amanda Roberts, die Schwägerin von Virginia, veröffentlichte dazu eine GoFundMe-Seite, mit der sie gleichzeitig für breite Unterstützung für das geplante Denkmal wirbt. Ziel sei es nicht nur, Virginia ein bleibendes Andenken zu setzen, sondern auch einen Ort für Überlebende und Unterstützer aus aller Welt zu schaffen, an dem sie gemeinsam ihrer gedenken können.

In der Mitteilung der Familie heißt es, man sei zutiefst dankbar für die Anteilnahme und wolle alles daran setzen, Virginias Erbe lebendig zu halten. Parallel dazu betonen ihre Angehörigen, dass sie Virginias Kampf gegen Missbrauch und für Gesetzesänderungen weiterführen wollen – "mit ganzem Herzen und ganzer Seele". Die Familie schildert, dass zwar finanzielle Mittel aus den gerichtlichen Prozessen existieren, diese aber im Moment eingefroren und schwer zugänglich seien. Bis das Erbe in Australien geregelt ist, hoffen sie auf Unterstützung aus der Community, um bereits jetzt mit dem Memorial beginnen zu können. Besonders bewegend: Kurz vor ihrem Tod schrieb Virginia noch einen Brief, dessen Botschaft online geteilt wurde. "Meine Stimme wird nicht verstummen", betonte sie darin und rief zum Zusammenhalt im Kampf für Opfer auf.

Virginia Giuffre hatte sich in den letzten Jahren als eine der bekanntesten Stimmen im Kampf gegen sexuellen Missbrauch und Menschenhandel einen Namen gemacht. Im Fokus stand dabei ihr mutiges Vorgehen gegen Jeffrey Epstein (✝66) und ihre Klage gegen Prinz Andrew (65). Nach dem Prozess 2022 hatte sich Virginia aus der Öffentlichkeit weitgehend zurückgezogen, blieb jedoch für viele Betroffene ein Symbol der Hoffnung und des Widerstands. Ihre Familie beschreibt sie als helles Licht, das viele Leben berührt habe – privat hinterlässt sie drei Kinder. Das geplante Memorial soll nun nicht nur ihr Wirken würdigen, sondern auch anderen Mut machen, für Gerechtigkeit zu kämpfen.

Miami Herald via ZUMA Wire / Zum Virginia Giuffre

Instagram / virginiarobertsrising11 Virginia Giuffre und ihre Kinder

