Kurz vor Unfall: Virginia Giuffre soll getrennt sein

Virginia Giuffre, bekannt durch ihre Missbrauchsklage gegen Prinz Andrew (65) im Jahr 2021, erlebt derzeit dramatische Wendungen in ihrem Privatleben. Am 31. März schockierte die 41-Jährige mit der Nachricht eines angeblich schweren Autounfalls, nach dem sie nur noch "vier Tage zu leben" gehabt habe. Nun ist jedoch nicht nur ihr Gesundheitszustand ein Thema, sondern auch das überraschende Ende ihrer 22-jährigen Ehe mit ihrem Ehemann Robert. Das Paar, das gemeinsam in einer luxuriösen Villa nahe Perth lebte, soll DailyMail zufolge seit Kurzem getrennte Wege gehen.

Die Trennung kommt für viele überraschend, galt die Beziehung der beiden als stabil. Auf Instagram ist von dem Ehe-Aus nichts zu spüren: Dort zeigt sich Virginia nostalgisch und teilt Erinnerungen an gemeinsame, glückliche Tage. Sie bezeichnet Robert als einen "wunderbaren Mann", der ihr einst geholfen habe, sich aus den "Fängen von Epstein und Maxwell" zu befreien. Gemeinsam mit ihren drei Kindern lebte das Paar bis vor Kurzem in einer Villa in Ocean Reef, einem Vorort von Perth.

Virginia heiratete Robert, einen ehemaligen Kampfpiloten, als sie 19 Jahre alt war. Das Paar lernte sich in Thailand kennen und zog später nach Australien, wo sie gemeinsam mit ihren Kindern ein luxuriöses Zuhause in der Nähe von Perth aufbauten. Sie galten lange als unzertrennlich. Doch hinter der Fassade schienen sich offenbar Risse zu zeigen, wie die aktuellen Enthüllungen andeuten. Freunde des Paares spekulieren, dass die intensive öffentliche Aufmerksamkeit und die rechtlichen Kämpfe der vergangenen Jahre eine Belastung für die Ehe dargestellt hätten.

Instagram / virginiarobertsrising11 Virginia Giuffre im November 2023

Miami Herald via ZUMA Wire / Zum Virginia Giuffre

