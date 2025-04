Häusliche Gewalt: Virginia Giuffre erhebt Vorwürfe gegen Ex

Virginia Giuffre, die durch ihre Anschuldigungen gegen Jeffrey Epstein (✝66) und Prinz Andrew (65) weltweit Bekanntheit erlangte, spricht nun erstmals öffentlich über angebliche jahrelange häusliche Gewalt. In einem Statement gegenüber People schilderte sie, über Jahre hinweg unter gewalttätigen Ausschreitungen ihres Mannes gelitten zu haben. "Ich konnte mich gegen Ghislaine Maxwell (63) und Jeffrey Epstein wehren, aber nicht gegen die Gewalt in meiner Ehe", erklärte sie. Der jüngste Vorfall, der sich im Januar 2025 ereignet habe, habe sie schließlich dazu bewegt, sich an die Öffentlichkeit zu wenden. Ihr Sprecher bestätigte, dass Virginia sich damals mit schwerwiegenden Verletzungen in ärztlicher Behandlung befand. Ihr angeblicher Ex-Partner reagierte bisher nicht öffentlich auf die Vorwürfe.

Die Ehe des Paares, das drei gemeinsame Kinder hat, scheint schon länger in der Krise zu stecken. Berichten zufolge soll es aber ihr Ehemann Robert Giuffre gewesen sein, der bereits im Februar eine einstweilige Verfügung wegen häuslicher Gewalt gegen Virginia beantragt habe. Virginias Bruder Sky und dessen Frau Amanda schlagen sich auf die Seite des mutmaßlichen Opfers: In einem Interview sprachen sie über die angebliche Tat im Januar, die Virginia mit schwersten Verletzungen wie einem gebrochenen Brustbein und einer perforierten Augenhöhle ins Krankenhaus brachte. Die Giuffres sollen schon seit Monaten getrennt leben. Sky beschrieb die Ehe seiner Schwester als von Gewalt geprägt und äußerte, dass die Verletzungen, die sie mutmaßlich durch ihren Autounfall vor wenigen Tagen erlitt, zum Teil eigentlich Folgen der häuslichen Gewalt sein sollen.

Die 41-jährige US-Amerikanerin heiratete Robert mit nur 19 Jahren. Kennengelernt hatte sie ihn in Thailand, bevor das Paar ein gemeinsames Leben in Australien aufbaute und drei Kinder bekam. Freunde vermuteten bereits in der Vergangenheit, dass Virginias juristischen Kämpfe im Rahmen des Epstein-Skandals und die hohe mediale Aufmerksamkeit eine Belastung für die Ehe waren. Im Gegensatz zu den aktuellen Vorwürfen zeigte sich Virginia früher stets loyal gegenüber ihrem Mann. Auch auf Social Media machte es den Eindruck, als seien sie eine glückliche Familie. "Mein Mann, bester Freund, Liebhaber, Vater unserer Kinder und der tollste Mann, den ich kenne", schwärmte Virginia noch im Jahr 2023 unter einem gemeinsamen Instagram-Beitrag.

Anzeige Anzeige

Instagram / virginiarobertsrising11 Virginia Guiffre im April 2025 nach ihrem Autounfall

Anzeige Anzeige

Instagram / virginiarobertsrising11 Robert und Virginia Giuffre im März 2020

Anzeige Anzeige