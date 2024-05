Statt Gal Gadot: Diese Stars sollten Wonder Woman spielen!

Mit ihrer Rolle als Wonder Woman konnte Gal Gadot (39) weltweit große Bekanntheit erlangen. Der Part der Actionheldin war jedoch hart umkämpft. Wie Just Jared berichtet, waren noch drei weitere Schauspielerinnen in der engeren Auswahl. Die erste von ihnen war Elodie Yung. Die Französin spielte bereits in diversen Actionfilmen wie "Gods of Egypt" oder "G.I. Joe – Die Abrechnung" mit. Eine weitere Konkurrentin um die Rolle war Olga Kurylenko (44). In einem Interview mit The Hollywood Reporter packte die "Hitman"-Darstellerin Details über ihr Vorsprechen aus. So erzählte Olga, dass sie dabei nur in einem Badeanzug und einem Paar Lederstiefeln bekleidet war.

Die Dritte im Bunde, die Chancen auf die Rolle der Wonder Woman hatte, war Jaimie Alexander (40). Da die 40-Jährige jedoch bereits bei Marvel unter Vertrag war, standen die Chancen, die Heldin, die auf den DC Comics basiert, zu spielen, schlecht. Im Gespräch mit Variety machte der "Thor"-Star jedoch deutlich, dass sie sich auf Gals Darbietung als Wonder Woman freuen würde. "Ich bin gespannt, was sie mit der Rolle machen wird", erklärte sie begeistert.

Mittlerweile stand Gal bereits einige Male als Wonder Woman vor der Kamera. Damit ist zukünftig jedoch wohl Schluss. Wie Insider gegenüber Variety verrieten, plane das DC Studio aktuell nicht, einen weiteren Film mit der Superheldin zu produzieren.

