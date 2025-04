Gestellt oder echt? So real ist "Bares für Rares" wirklich

Seit 2013 begeistert Bares für Rares mit Moderator Horst Lichter (63) im ZDF ein Millionenpublikum – doch immer wieder fragen sich Fans: Wie viel davon ist echt, wie viel inszeniert? Gedreht wird die Trödelsendung mittlerweile ohne Statisten, doch in älteren Folgen täuschten Komparsen im Hintergrund eine prall gefüllte Expertise-Halle vor. Seit 2020 setzen die Macher laut dem ZDF ganz auf Realität und verzichten darauf, das Set künstlich zu beleben. Auch die berühmten Deals seien authentisch: Private Verkäufer bieten ihre Raritäten an, Hobbytrödler und Händler feilschen vor laufender Kamera – und das mit realem Geld und vollem finanziellen Risiko.

Doch wie spontan ist die Expertise der Profis wirklich? Schmuckexpertin Wendela Horz verriet gegenüber Webtalkshow, dass sie die angebotenen Gegenstände tatsächlich erst in der Sendung in die Hand bekommen. Auch Albert Maier (76), ein ehemaliger Experte, sagte, sie hätten "manchmal 10 Minuten davor, manchmal 30 Minuten davor" Zeit, sich vorzubereiten. Das macht die oft sehr detaillierten Schätzungen umso beeindruckender und sorgt für Nervenkitzel, wie nicht zuletzt auch die Händler selbst erfahren: Denn laut Sender wissen auch sie im Vorfeld nichts von den angebotenen Objekten. Damit kein Austausch stattfindet, wohnen Experten und Händler sogar in unterschiedlichen Hotels.

Fernab vom Trödeltrubel steht bei "Bares für Rares" aber nicht nur das Geschäftliche im Vordergrund. Viele der Experten und Händler sind zu Kultfiguren avanciert – Waldi bekommt sogar seine eigene Show – und genießen in Fankreisen beinahe Promi-Status. Horst Lichter, der als charmanter Gastgeber stets einen lockeren Spruch auf den Lippen hat, hat sich durch die Sendung ein völlig neues Publikum erschlossen. Besonders zwischen einigen Händlern entstehen immer wieder lustige oder emotionale Momente, die dafür sorgen, dass Fans der Show seit Jahren die Treue halten. So entwickelt sich der Flohmarkt auf dem ZDF langsam zu einer kleinen Fernsehfamilie, die Zuschauer und Teilnehmer verbindet.

Instagram / annika_rassbach Annika Raßbach (zw. v. l.) und Horst Lichter mit "Bares für Rares"-Experten, Februar 2025

ZDF / Frank W. Hempel Horst Lichter, "Bares für Rares"-Moderator

