War Herzogin Meghan zu engagiert für das Königshaus?

Als Herzogin Meghan (43) nach ihrer Hochzeit mit Prinz Harry (40) im Jahr 2018 ein Teil der britischen Königsfamilie wurde, sorgten ihre Energie und ihr selbstbewusstes Auftreten hinter den Palastmauern für Diskussionen. Laut dem Buch "Yes, Ma’am: The Secret Life Of Royal Servants" von Tom Quinn soll Meghan bereits während ihrer ersten Besprechungen am Kensington-Palast durch ihr selbstbewusstes Auftreten aufgefallen sein, das von einigen Hofangestellten als respektlos gegenüber den jahrhundertealten Traditionen gewertet wurde. "Sie wollte das Meeting leiten, statt durch das Meeting etwas über die Königsfamilie zu lernen", berichtet ein früherer Mitarbeiter im Buch.

Meghans modernes Auftreten spaltete das Personal: Während einige ihre Entschlossenheit und den Wunsch, etwas zu verändern, schätzten, stießen ihre ambitionierten Pläne bei anderen auf Widerstand. Kritiker werfen ihr vor, versucht zu haben, etablierte Regeln und Abläufe im Palast zu ändern, ohne sie vorher zu durchblicken. "Sie glaubte, das System besser zu verstehen als eine tausendjährige Institution", erklärt ein früherer Angestellter in der Veröffentlichung. Dies führte zu Spannungen und letztlich auch zu Vorwürfen des Mobbings, die ab 2021 an die Öffentlichkeit kamen. Meghan selbst bestritt diese Anschuldigungen vehement. Laut Harrys Memoiren waren die Meldungen Teil einer "verleumderischen Kampagne", die Meghans Glaubwürdigkeit untergraben sollte.

Die Umstellung vom Leben als Schauspielerin in Hollywood auf die Rolle eines Royals war für Meghan eine Herausforderung. Im Vergleich dazu wird Kate (43), die Ehefrau von Prinz William (42), oft als positives Gegenbeispiel herangezogen. Kate soll sich, anders als Meghan, pragmatisch und geduldig in die royale Struktur eingefügt haben. Unterstützt von ihrer Familie und Mentoren wie Camilla (77), hat sie gelernt, wie sie sich in der Monarchie zurechtfindet. Meghan hingegen versuchte, ihre eigene Vision von königlicher Arbeit umzusetzen, was ihr zwar Fans einbrachte, aber auch eine Kluft innerhalb des Königshauses schuf. Heute lebt Meghan mit Harry und den gemeinsamen Kindern in den USA und scheint sich endgültig von der royalen Vergangenheit abgewandt zu haben.

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan, Mai 2024

Collage: Getty Images Collage: Prinzessin Kate und Herzogin Meghan

