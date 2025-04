Gerald Heiser verabschiedet sich von seiner Farm in Namibia

Gerald Heiser (39) hat in einem emotionalen Instagram-Post Abschied von seiner Farm in Namibia genommen. Gemeinsam mit seiner Frau Anna Heiser (34), mit der er seit 2017 liiert ist, kämpfte er monatelang um seine Existenz. Doch zuletzt wurde klar: Das Kapitel Namibia ist für die beiden endgültig abgeschlossen. "Manchmal verändern sich Orte, die einst Zuhause waren. Früher war die Farm mein ganzer Stolz. Mein Rückzugsort. Mein Lebenswerk. Heute fällt es mir schwer, hier noch dieselbe Ruhe zu finden", schrieb Gerald. Das Paar plant nun einen Neuanfang in Polen, was jedoch durch den noch ausstehenden Verkauf der Farm verzögert wird.

Bereits im Herbst wollten Anna und Gerald nach Europa ziehen, um näher bei Annas Familie zu sein. Die Haussuche in Polen läuft, wie die Influencerin kürzlich in ihrer Instagram-Story verriet, auf Hochtouren – auch wenn sie dabei emotional an ihre Grenzen stößt. Während sie potenzielle Immobilien in Polen besichtigte, wurde Gerald über Videocalls involviert. Trotz der Herausforderungen blicken beide positiv auf die kommenden Veränderungen. "Aber vielleicht musste alles so kommen. Vielleicht platzen manche Pläne, damit sie einen nicht selbst kaputt machen", reflektierte Gerald in seinem Post. Der Verkauf ihrer Farm in Namibia gestaltet sich jedoch kompliziert, da die staatliche Genehmigung für den Prozess noch aussteht.

Für Anna und Gerald markiert dieser Neuanfang im Herbst aber auch das Ende eines Kapitels, das für beide von Höhen und Tiefen geprägt war. Die TV-Bekanntheiten lernten sich 2017 bei Bauer sucht Frau kennen und wagten nach kurzer Zeit den gemeinsamen Aufbau einer Farm in Namibia. Doch wirtschaftliche Schwierigkeiten setzten nicht nur ihrem Lebenswerk, sondern auch ihrer Beziehung zu. Die beiden suchen seit einigen Wochen Unterstützung in einer Paartherapie, wie Anna in einem früheren Beitrag verriet. Sie sei jedoch zuversichtlich, dass der Schritt nach Polen sie als Familie wieder näher zusammenbringen könne.

Instagram / annaheiser Gerald und Anna Heiser, bekannt aus "Bauer sucht Frau"

Instagram / annaheiser Gerald und Anna Heiser mit ihren Kindern im November 2023

