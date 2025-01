Alec Baldwin bricht im Trailer zur Realityshow in Tränen aus

Alec Baldwin (66) zeigt sich in seiner neuen Realityshow "The Baldwins" von seiner emotionalen Seite. Im ersten Trailer auf YouTube bricht der Schauspieler sogar in Tränen aus. Die Bilder zeigen, wie der Vater von acht Kindern die Hände vors Gesicht hält und sichtlich von Erinnerungen an den dramatischen Vorfall beim Dreh seines Films "Rust" überwältigt ist. Mit stockender Stimme richtet er sich an seine Frau Hilaria (41) und sagt: "Ehrlich, aus tiefstem Herzen, ich weiß nicht, wo ich wäre, wenn ich dich und die Kinder nicht hätte."

Die tragischen Ereignisse von 2021 hatten die Filmwelt erschüttert: Während einer Drehprobe hatte Alec eine Requisitenwaffe auf Kamerafrau Halyna Hutchins (✝42) gerichtet, als sich plötzlich ein Schuss löste. Sie kam ums Leben, und Regisseur Joel Souza (51) wurde verletzt. Im nachfolgenden Prozess wurde der 66-Jährige von jeglicher Schuld freigesprochen, während die "Rust"-Waffenmeisterin Hannah Gutierrez-Reed verurteilt wurde. In der neuen Show zeigt sich, dass nicht nur Alec, sondern auch Hilaria noch heute unter der Tragödie leiden. "Ein Sohn hat seine Mutter durch eine unvorstellbare Tragödie verloren. Das ist etwas, das man nie vergessen darf, und wir versuchen, unsere Kinder durch diese Zeit zu begleiten", erklärt die 41-Jährige.

Privat scheinen Alec und Hilaria stets Halt ineinander gefunden zu haben. Die beiden sind seit 2012 verheiratet und haben sieben gemeinsame Kinder, von Teenager Carmen (11) bis zur einjährigen Ilaria, die über eine Leihmutter zur Welt kam. Aus einer früheren Ehe mit Kim Basinger (71) hat Alec außerdem Tochter Ireland (29), die mittlerweile selbst Mutter ist. Die Großfamilie Baldwin gilt als chaotisch, aber liebevoll – was Alec auch in Interviews immer wieder betonte.

Getty Images Hilaria und Alec Baldwin im Dezember 2024

ZUMAPRESS.com / MEGA Alec und Hilaria Baldwin mit ihren Kindern bei einer Premiere in New York City

