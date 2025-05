Anna Heiser hat "viel Respekt" vor dem Neuanfang in Polen

Anna Heiser (34) und ihr Ehemann Gerald Heiser (39) wagen einen großen Schritt: Das Paar möchte seine Farm in Namibia verkaufen und sich in Polen ein komplett neues Leben aufbauen. Für die ehemaligen Bauer sucht Frau-Teilnehmer bedeutet diese Entscheidung jedoch nicht nur einen Ortswechsel, sondern auch eine große persönliche Herausforderung. In einer Fragerunde auf Instagram erklärt Anna nun ehrlich, dass sie "viel Respekt" vor diesem Neuanfang habe. Obwohl Polen ihre alte Heimat ist, fühlt es sich für sie nach 15 Jahren im Ausland mehr nach einem "Auswandern" an als nach einem "nach Hause kommen". Doch trotz aller Unsicherheiten scheint die Vorfreude zu überwiegen. "Ich freue mich aber auf einen neuen Lebensabschnitt für uns als Familie und auf die Vorteile für unsere Kinder", schwärmt Anna.

In derselben Fragerunde erzählt die Influencerin außerdem, dass die lange Suche nach einem passenden Eigenheim in Polen inzwischen erfolgreich war. Die Familie hat sich gemeinsam für ein neues Haus entschieden, das allerdings wesentlich kleiner ist als die Farm. "Die Haussuche war erfolgreich. Wir haben uns für ein schönes Häuschen entschieden. Wir reduzieren uns von 400 Quadratmetern auf 150 Quadratmeter, aber freuen uns darauf, bald ein neues, gemütliches Zuhause zu haben." Der endgültige Umzug hängt allerdings noch immer vom Verkauf ihrer namibischen Farm ab, denn für den Abschluss des Deals fehlt weiterhin eine staatliche Genehmigung.

Die Entscheidung für den Umzug reifte bei Anna und Gerald über viele Monate, wie sie bereits zuvor mit ihren Followern geteilt hatten. Obwohl ihnen der Abschied von ihrer geliebten Farm in Namibia schwerfällt, da diese lange Zeit ihr Lebensmittelpunkt war, wuchs bei beiden der Wunsch, sich als Familie neu zu orientieren und das Leben näher an Annas Geburtsland zu verbringen. "Manchmal verändern sich Orte, die einst ein Zuhause waren. Früher war die Farm mein ganzer Stolz. Mein Rückzugsort. Mein Lebenswerk. Heute fällt es mir schwer, hier noch dieselbe Ruhe zu finden", erklärte Gerald in einem früheren Instagram-Beitrag die Entscheidung, Namibia und der Farm den Rücken zu kehren.

Anzeige Anzeige

Instagram / annaheiser Gerald und Anna Heiser mit ihren Kindern, 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / annaheiser Gerald und Anna Heiser, bekannt aus "Bauer sucht Frau"

Anzeige Anzeige