Drei Ehen: Christina Haack will wohl nicht nochmal heiraten

Christina Haack (41) hat öffentlich klargestellt, dass sie in Sachen Ehe ihre Lektion gelernt hat: "Keine weiteren Hochzeiten", erklärte die 41-Jährige entschieden im Staffelfinale ihrer HGTV-Show "The Flip/Off". In der Sendung, in der sie gemeinsam mit ihrem Ex-Mann Tarek El Moussa (43) und dessen Ehefrau Heather (37) auftrat, nahm Christina kein Blatt vor den Mund. Gastjuror Jeff Lewis (54) scherzte über ihre zahlreichen Ehen, worauf sie nur den Kopf schüttelte. Erst im Sommer 2024 wurde ihre dritte Ehe mit Joshua Hall nach nur wenigen Jahren endgültig geschieden. Zugleich präsentierte die Unternehmerin mit Christopher Larocca vor Kurzem ihren neuen Partner, doch ein Gang vor den Altar steht für Christina offenbar außer Frage.

Die turbulente Scheidung von Joshua bedeutete jedoch mehr als nur das Ende einer Beziehung: Josh, der für gemeinsame Immobilienprojekte verantwortlich war, forderte hohe Geldsummen ein, wodurch ein erbitterter Rechtsstreit zwischen den beiden entbrannte. In einer Episode ihrer Show gestand Christina, dass sie rückblickend eine Ehe mit ihm ohne Ehevertrag nie eingegangen wäre. "Er will sich von meinem Geld zur Ruhe setzen", sagte sie verärgert und bemerkte, dass ihr diese Konsequenzen vorher wohl nicht klar genug gewesen seien. Trotz der unruhigen Vergangenheit scheint sich die dreifache Mutter auf neue Projekte zu konzentrieren, nicht zuletzt ihre weitere Zusammenarbeit mit Tarek für ihre gemeinsamen TV-Auftritte, die immer wieder für hitzige Diskussionen sorgen.

Christinas Lebensweg ist geprägt von emotionalen Höhen und Tiefen. Ihre erste Ehe mit Tarek El Moussa hielt von 2009 bis 2016, und aus der Verbindung stammen zwei gemeinsame Kinder, Taylor und Brayden. In ihrer zweiten Ehe mit Ant Anstead (45) von 2018 bis 2020 kam ihr Sohn Hudson zur Welt. Ihre frühere Beziehungsgeschichte spielt auch heute noch eine Rolle: Ant war in einer Folge von "The Flip/Off" als Gastjuror zu sehen und sprach offen über die Herausforderungen des gemeinsamen Elternseins nach der Trennung. Trotz aller Differenzen schien sich das Verhältnis zwischen Christina und ihren Ex-Partnern über die Jahre zu stabilisieren, während sie in Christopher Larocca offenbar ein neues, unverbindlicheres Glück gefunden hat.

Anzeige Anzeige

Instagram / thechristinahall Christina Haack und Joshua Hall, Ex-Ehepaar

Anzeige Anzeige

Instagram / christinahaack Christopher Larocca und Christina Haack, Februar 2025

Anzeige Anzeige