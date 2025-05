Liebeskrise und Umzug: Ihre Therapie hilft Anna Heiser sehr

Anna Heiser (34) und ihr Ehemann Gerald Heiser (39) stehen derzeit vor einer großen Veränderung: Das Bauer sucht Frau-Paar möchte seine Farm in Namibia verkaufen und nach Polen ziehen. Doch nicht nur der geplante Umzug sorgt für Wirbel im Alltag der beiden – auch eine Liebeskrise hat zuletzt an den Nerven gezerrt. In einer Fragerunde auf Instagram möchte ein Fan nun wissen, wie Anna es schafft, in dieser turbulenten Zeit die Kraft nicht zu verlieren. Besonders geholfen habe ihr eine Einzeltherapie, für die sie sich in dieser schwierigen Phase entschieden hat: "Ich bin sehr froh, dass ich mich für eine Einzeltherapie entschieden habe, denn es hilft mir wahnsinnig, all das durchzustehen und meine Gefühle zu sortieren."

Ansonsten setzt die Bäuerin aber vor allem auch auf ihr eigenes Durchhaltevermögen und die Hoffnung, dass in Zukunft alles besser wird. "Augen zu und durch. Ehrlich gesagt hat mich / uns die letzte Zeit emotional sehr mitgenommen", gibt sie offen zu. Doch auch ihr Mann sei ihr eine große Stütze in der schweren Zeit gewesen: "Natürlich der Rückhalt von Gerald, bzw. dass wir uns gegenseitig unterstützen und aufbauen."

Bereits im März hatte Anna öffentlich gemacht, dass sie sich derzeit in Therapie befindet. "Gestern hatte ich meine erste individuelle Psychotherapie-Sitzung. Wobei 'erste' nicht ganz stimmt – mit Mitte zwanzig war ich bereits zwei Jahre in Therapie", erklärte sie damals ganz offen auf Instagram und verriet auch den Grund für ihre Entscheidung, sich Hilfe zu suchen: "Aufgrund meiner Vergangenheit habe ich immer wieder mit Panikattacken zu kämpfen. Und ich habe für mich und meine Familie entschieden: Ich möchte nicht mehr in Angst leben."

Instagram / annaheiser Anna und Gerald Heiser, TV-Bekanntheiten

Instagram / annaheiser Anna Heiser, TV-Bekanntheit

