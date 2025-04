Süße Fotos: Lisa Mantler schwärmt entzückt von ihrem Sohn

Lisa Mantler (22), die als Social-Media-Star Millionen Fans begeistert, hat erneut ihr Mutterglück mit der Welt geteilt. Auf Instagram veröffentlichte die 21-Jährige zwei herzergreifende Fotos, auf denen sie ihren Sohn auf dem Arm hält. Die junge Mama wirkt sichtlich stolz und strahlt förmlich vor Glück in die Kamera. "Das 2. Bild ist ein Lächeln voller Glück und Dankbarkeit. Mein Herz ist so voller Freude!", schreibt Lisa unter den Post, der ihre Follower begeistert. In ihrer Botschaft macht sie deutlich, wie sehr ihr "kleiner Baba" nicht nur sie und ihren Ehemann Jonas, sondern auch Familie, Freunde und sogar Fremde glücklich macht.

In ihrem emotionalen Post erzählt Lisa weiter, wie viel Freude der kleine Junge in alle Lebensbereiche ihrer Familie bringt: "Unser kleiner Baba bringt nicht nur so viel Freude in unsere kleine Familie... Er bringt unseren Familien, unseren Freunden so viel Freude... Und auch Fremden." Mit diesen Worten setzt die 21-Jährige ein liebevolles Zeichen und gewährt ihren Fans einen weiteren Einblick, wie sehr sich ihr Leben seit der Geburt verändert hat. Bereits im letzten Jahr gab die Influencerin bekannt, zum ersten Mal Mama geworden zu sein – seitdem teilt sie regelmäßig besondere Momente aus ihrem Familienleben.

Lisa, die seit ihrer Jugend Karrieren in den sozialen Medien macht, hat ihre Fans schon in der Vergangenheit an wichtigen Ereignissen teilhaben lassen. Die Verkündung der Schwangerschaft sowie des Geschlechts ihres Sohnes sorgte für große Aufmerksamkeit und Begeisterung in der Community. Zusammen mit ihrem Ehemann Jonas ist sie seit der Geburt ihres Kindes überglücklich. Ihr Post über das neue Familienglück zeigt, dass sich trotz ihrer Popularität vieles um ihre wachsende Familie dreht. Das Muttersein gibt Lisa, die durch ihre fröhliche und positive Ausstrahlung bekannt geworden ist, offenbar eine ganz neue Erfüllung – etwas, was sowohl Fans als auch Freunde nur zu gerne mit ihr teilen.

Instagram / lisa Lisa Mantler im April 2025

Instagram / lisa Lisa Mantler und ihr Ehemann Jonas, Januar 2025

