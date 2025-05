Diese Megastars besuchen den Formel-1-Grand-Prix in Miami

Der Grand Prix von Miami lockt auch die A-Liga Hollywoods an. Zum Formel-1-Rennen im US-Bundesstaat Florida versammeln sich die Stars nicht nur auf der Zuschauertribüne, sondern lassen sich auch das Adrenalin direkt an der Rennstrecke nicht entgehen. Unter anderem besuchte Film-Ikone Michael Douglas (80) das Spektakel und hielt nebenbei ein angeregtes Gespräch mit Rockstar Jon Bon Jovi (63). Auch Kollege Timothée Chalamet (29) ist im Formel-1-Fieber. Der Schauspieler trug sogar ein passendes Trikot und ging auf Tuchfühlung mit Fans, indem er sich Zeit für Selfies nahm. In den Boxen durfte er sogar mit den Rennfahrern plaudern. Zu ihnen gesellt sich dazu die Prominenz aus der Musikszene, vertreten durch DJ Khaled (49), K-Pop-Star Lisa (28) oder Tiësto (56).

Auch deutsche Promis sind extra für das Formel-1-Rennen angereist: So verfolgte Schauspieler Emilio Sakraya (28) das Ganze zusammen mit Influencerin Caro Daur (30), wie seine Instagram-Story zeigt. Ebenfalls ganz nah dran waren die Stars aus dem Sport. Vor allem die NFL-Prominenz hatte ihren Spaß beim Rennen. So war unter anderem der ehemalige Star-Quarterback Tom Brady (47) mit dabei, ebenso wie seine Kollegen Derrick Henry und Patrick Mahomes (29). Der Quarterback der Kansas City Chiefs besuchte den Grand Prix zusammen mit seiner Frau Brittany (29). Die beiden gönnten sich offenbar einen kinderfreien Abend. Einen Pärchenausflug unternahm auch Promikoch Gordon Ramsay (58), der Hand in Hand mit seiner Frau Tana (49) über das Gelände schlenderte.

Der Formel-1-Grand-Prix in Miami startete vergangenen Sonntag. Als einer der Favoriten galt Charles Leclerc (27). Doch der Monegasse hatte es schwer. Nachdem ihn ein Crash ausgebremst hatte, blieb er mit Platz acht wohl deutlich hinter den Erwartungen zurück. Ähnlich sah es auch bei Max Verstappen (27) aus – und dabei hätte das Rennen für den Niederländer ein echtes Highlight werden können. Nur wenige Tage zuvor wurde er nämlich Papa eines kleinen Mädchens. Glück brachte Max das aber nicht: In der 13. Runde war er in einen Crash in der Boxengasse verwickelt und bekam eine Zehn-Sekunden-Strafe – somit blieb am Ende nur der letzte Platz.

Getty Images Jon Bon Jovi und Michael Douglas beim Formel-1-Rennen in Miami

Getty Images DJ Khaled und Max Verstappen, Mai 2025

Getty Images Lisa in Miami beim Auftaktrennen des Grand Prix von Miami, Mai 2025

Getty Images Caro Daur (r.) in Begleitung beim Grand Prix von Miami

Getty Images Gordon Ramsay mit seiner Frau Tana

