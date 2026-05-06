"Körper einer deutschen Frau": Kevin Hart roastet Stars

Kevin Hart (46) hat bei einem Auftritt im Podcast "Call Her Daddy" eine ganze Reihe von Hollywoodstars auseinandergenommen. Moderatorin Alex Cooper (31) feuerte am Mittwoch, 29. April, die Namen bekannter Promis in den Raum – und der Comedian ließ die Pointen im Schnellfeuerrhythmus folgen. Den Anfang machte Timothée Chalamet (30): Kevin bescheinigte dem "Dune"-Star, er habe "den Körper einer deutschen Frau" – und brach dabei selbst in Lachen aus. Elon Musk (54) bekam den Spitznamen "der Glitcher" verpasst: "Da ist so viel in seinem Kopf los, dass er bei normalen Dingen mal einen Aussetzer hat. Aber er ist ein solches Genie, also würde ich sagen: der, mit gelegentlichen Aussetzern. Der Glitcher", scherzte der Schauspieler, der die Erneuerung seiner Wachsfigur fordert, gegenüber Alex.

Auch Nick Cannon (45) kam nicht ungeschoren davon. Für den Vater von zwölf Kindern fand Kevin die Bezeichnung "Sperm Diffuser" (zu dt. Der Samen-Verteiler). "Wessen Spermien kommen da nicht ran? Wer hat keine potenten Schwimmer? Ich zeig's euch", witzelte er. Kevin spielte außerdem an, Cannon besitze einen geheimen Code, um das Geschlecht des Kindes zu bestimmen – und rezitierte die Anleitung im Stile von Videospiel-Cheats. Patrick Mahomes (30) bekam sein Fett weg, weil seine Stimme angeblich nicht zu seinem Körper passe – der Comedian ahmte den NFL-Star im Huddle nach. Sänger Bruno Mars (40) fehle die richtige Ära: "Brunos Problem sind seine Eltern. Er ist sauer! 'Warum habt ihr mich nicht in den 60ern und 70ern bekommen?'" Schauspieler Robert Pattinson (39) nannte Kevin zunächst "Robert Patterson", bevor ihn Cooper korrigierte. Den Abschluss bildete Machine Gun Kelly (36), den Kevin als "Produkt einer falschen Tattoo-Entscheidung" bezeichnete. "Da kann er jetzt nichts mehr machen. Er hat ein vollständiges Hemd auf sich tätowiert", sagte Kevin. Gleichzeitig betonte er aber: "Ich kenne ihn, ich mag ihn. Er ist so ein guter Typ. Wenn er mich jemals fragen würde, was ich von seinen Tattoos halte, würde ich sagen: 'Ich finde, du hast das verdammt richtig gemacht.'"

Kevin Hart und Nick Cannon, eines der Hauptziele des Roasts, verbindet seit Jahren eine enge Freundschaft. Gemeinsam standen sie von 2013 bis 2016 in fünf Staffeln der Serie "Real Husbands of Hollywood" vor der Kamera und lieferten sich 2023 in "Celebrity Prank Wars" aufwendig inszenierte Streiche. Nick selbst hat sich in der Vergangenheit zu seiner großen Familie geäußert. In einem Auftritt im Podcast "The Breakfast Club" erklärte er, das Kinderkriegen sei eine Reaktion auf ein Trauma gewesen, das er nach seiner Scheidung von Mariah Carey (57) im Jahr 2016 nicht richtig verarbeitet habe. "Ich habe mir die Zeit nicht genommen zu entschleunigen, bis ich in Therapie ging", sagte er dort. "Dann habe ich irgendwann aufgeblickt und hatte zwölf Kinder. Wow, ich hätte die Dinge sehr anders machen können." Nick betonte aber auch: "Ich stehe zu all meinen Entscheidungen, weil ich alle meine Kinder liebe. Aber ich weiß, dass alles von einem Ort des Schmerzes herrührte."

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Getty Images Kevin Hart, Schauspieler

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Instagram / tchalamet Timothée Chalamet, März 2026

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Getty Images Bruno Mars bei den 67. Grammy Awards in Los Angeles