Peter Klein stellt klar: Er weint nicht um Ex Yvonne Woelke

Kurz nach seiner Trennung von Yvonne Woelke (46) hat sich Peter Klein (59) nun mit einem selbstbewussten Auftritt auf Instagram zurückgemeldet. Der Realitystar teilte eine Fotoreihe von sich, auf der er locker und direkt in die Kamera schauend posiert – von Trauer keine Spur. Dazu schrieb er: "Ich weiß ja nicht, was ihr jetzt von der aktuellen Situation haltet... Ich meine, nachdenklich ja, aber wer Tränen erwartet, liegt falsch…" Ein klares Statement an seine Follower, das wenig Raum für Interpretationen lässt.

Der Post gibt Einblicke in Peters Umgang mit dem Ende seiner Beziehung. Der 59-Jährige scheint nach vorne blicken zu wollen. Die Meinung seiner Community scheint ihn dennoch zu interessieren: "Wie denkt ihr darüber?", fragt er seine Follower. Bei ihnen kommt Peters Zurückhaltung offenbar gut an: "Schön, wenn es einfach für beide okay so ist... Dreckige Wäsche waschen überlasst ihr anderen", schreibt ein Nutzer unter den Beitrag. "Lass dich nicht unterkriegen", rät ein anderer.

Dass die Situation für Peter dennoch nicht spurlos an ihm vorübergeht, hatte er bereits kurz nach dem Beziehungsende angedeutet. Gegenüber RTL sprach er davon, dass er sich viele Gedanken mache und versuche, diese für sich zu ordnen. Auch ein Comeback mit Yvonne schloss er aus. Die beiden waren durch gemeinsame Auftritte im Realityfernsehen bekannt geworden und hatten ihre Beziehung auch öffentlich gelebt – nun scheint dieses Kapitel für beide endgültig geschlossen.

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IMAGO / BREUEL-BILD Peter Klein und Yvonne Woelke, November 2025

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Instagram / peterklein_official Peter Klein, November 2024

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Instagram / yvonnewoelke Peter Klein und Yvonne Woelke, Mai 2025