Royals
Stars
Filme & Serien
Lifestyle
Familie & Liebe
Promiflash Exklusiv
Promiflash Logo
Stars
Deutsche Stars
Peter Klein
Peter Klein stellt klar: Er weint nicht um Ex Yvonne Woelke

Peter Klein stellt klar: Er weint nicht um Ex Yvonne Woelke

- Nele Zuber
Lesezeit: 2 min

Kurz nach seiner Trennung von Yvonne Woelke (46) hat sich Peter Klein (59) nun mit einem selbstbewussten Auftritt auf Instagram zurückgemeldet. Der Realitystar teilte eine Fotoreihe von sich, auf der er locker und direkt in die Kamera schauend posiert – von Trauer keine Spur. Dazu schrieb er: "Ich weiß ja nicht, was ihr jetzt von der aktuellen Situation haltet... Ich meine, nachdenklich ja, aber wer Tränen erwartet, liegt falsch…" Ein klares Statement an seine Follower, das wenig Raum für Interpretationen lässt.

Der Post gibt Einblicke in Peters Umgang mit dem Ende seiner Beziehung. Der 59-Jährige scheint nach vorne blicken zu wollen. Die Meinung seiner Community scheint ihn dennoch zu interessieren: "Wie denkt ihr darüber?", fragt er seine Follower. Bei ihnen kommt Peters Zurückhaltung offenbar gut an: "Schön, wenn es einfach für beide okay so ist... Dreckige Wäsche waschen überlasst ihr anderen", schreibt ein Nutzer unter den Beitrag. "Lass dich nicht unterkriegen", rät ein anderer.

Dass die Situation für Peter dennoch nicht spurlos an ihm vorübergeht, hatte er bereits kurz nach dem Beziehungsende angedeutet. Gegenüber RTL sprach er davon, dass er sich viele Gedanken mache und versuche, diese für sich zu ordnen. Auch ein Comeback mit Yvonne schloss er aus. Die beiden waren durch gemeinsame Auftritte im Realityfernsehen bekannt geworden und hatten ihre Beziehung auch öffentlich gelebt – nun scheint dieses Kapitel für beide endgültig geschlossen.

Peter Klein und Yvonne Woelke, November 2025
IMAGO / BREUEL-BILD
Peter Klein und Yvonne Woelke, November 2025
Peter Klein, November 2024
Instagram / peterklein_official
Peter Klein, November 2024
Peter Klein und Yvonne Woelke, Mai 2025
Instagram / yvonnewoelke
Peter Klein und Yvonne Woelke, Mai 2025
Peter Kleins Statement lautet: "Wer Tränen erwartet, liegt falsch" – was sagt ihr dazu?
In diesem Artikel