Lange her: Sharon Stone ist angeblich königlicher Abstammung

Sharon Stone (68) hat in der "The Drew Barrymore Show" eine überraschende Enthüllung über ihre Familiengeschichte gemacht. Die Schauspielerin verriet, dass sie königliche Wurzeln hat – und dass ihr Vater eigentlich in großem Reichtum hätte aufwachsen sollen. Stattdessen verbrachte Sharon ihre Kindheit in Armut im ländlichen Pennsylvania. Erst als sie nach New York zog und dort als Fotomodell arbeitete, erlebte sie zum ersten Mal finanziellen Wohlstand. In der Show erklärte sie, wie es dazu kam, dass die Familie alles verlor.

"Mein Vater stammte aus unvorstellbarem Reichtum", sagte Sharon gegenüber Drew Barrymore (51). "Er kam tatsächlich aus einer langen Linie von Royals und kam nach Amerika. In seinem Stammbaum waren sie die ursprünglichen Ölbohrer in Oil City, Pennsylvania." Dann aber ereignete sich eine Katastrophe: Eine Ölbohrung explodierte und tötete die Männer der Familie. Weil das Erbe damals nicht an Frauen weitergegeben wurde, ging das gesamte Geld an einen 18-jährigen Großonkel. Sharons Großmutter musste daraufhin als Krankenschwester in einer psychiatrischen Einrichtung arbeiten und lebte mit ihren Kindern in einem Stallgebäude. Auch über die Herkunft ihrer Mutter sprach die Schauspielerin offen: "Meine Mutter kam aus unglaublicher Armut und wurde wegen Kindesmissbrauchs aus ihrem Zuhause genommen. Mit neun Jahren wurde sie jemandem gegeben, damit sie dessen Dienstmädchen, Wäscherin und Köchin war."

Noch eine weitere Enthüllung über ihre Abstammung hatte Sharon bereits zuvor erhalten – und zwar in der Sendung "Finding Your Roots". Dort erfuhr die Schauspielerin, die mit Geistern für ihre Kunst spricht, dass Karl der Große ihr 38. Urgroßvater ist. "Wenn ihr jemanden völlig fassungslos sehen wollt, schaut auf mein Gesicht", soll sie damals gesagt haben. Außerdem stellte sich heraus, dass auch der französische König Hugh Capet, der im 10. Jahrhundert Paris zum Machtzentrum Frankreichs machte, zu ihren Vorfahren zählt. Ihr Ururgroßvater George Greggs wiederum wanderte aus England nach Pennsylvania ein, arbeitete dort als Kohlebergmann und kämpfte im amerikanischen Bürgerkrieg auf Seiten der Union.

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Getty Images Sharon Stone, Hollywoodstar

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Getty Images Sharon Stone, Schauspielerin

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Instagram / sharonstone Sharon Stone und ihre Mutter, Juli 2025

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