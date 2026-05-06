Hundefriseurin: Ginger Costello plant umstrittene Ausbildung

Ginger Costello (39) hat einen ungewöhnlichen Karriereplan: Die Siegerin von Reality Queens möchte eine Ausbildung zur Hundefriseurin machen – und zwar nicht in Deutschland. Beim Bild-Renntag in Gelsenkirchen verriet sie gegenüber Promiflash jetzt weitere Details zu dem Vorhaben. "Ja, die werde ich machen. Nächstes Jahr, und die werde ich in Vietnam machen, meine Ausbildung. Und ich freue mich auch schon richtig darauf", erklärte sie im Interview.

Der Grund für die Wahl des fernen Ausbildungsortes liegt für Ginger auf der Hand: "Weil die andere Schnitttechniken haben. Ich will diesen Asian-Style machen bei Hunden. Die sehen so süß aus, die Hunde." Im Gespräch zeigte sie Videos der extravaganten Schnitttechniken – darunter auch Aufnahmen von bunt gefärbtem Hundefell, was hierzulande durchaus für Diskussionen sorgen könnte. Das Färben selbst findet die Blondine allerdings weniger reizvoll: "Das mit dem Färben finde ich jetzt selbst ein bisschen kitschig, aber mir geht es da einfach um die Schnitttechnik." Der Vorteil der Ausbildung in Vietnam liege außerdem darin, dass diese Techniken in Deutschland schlicht nicht gelehrt werden: "Das gibt es hier einfach nicht, weil die machen hier alles mit der Schermaschine und so." Die Ausbildungsstätte hat Ginger bereits gemeinsam mit ihrem Partner Lukas während einer Thailandreise besichtigt. Ihre zwei eigenen Hunde sollen später als erste Kunden herhalten.

Bereits Ende April hatte Ginger verraten, dass sie die Gewinnsumme von "Reality Queens" im Wert von 25.800 Euro sinnvoll investieren möchte. Gegenüber BestFans stellte sie Ende April klar: "Dieses Geld werde ich natürlich sparen, da ich mir damit meinen Traum erfüllen möchte." Und sie erklärte auch schon ihr Ziel nach dem Kurs: "Ich plane, eine Ausbildung zur Hundefriseurin zu beginnen und mich anschließend selbstständig zu machen." Statt Luxusshopping setze sie nach eigener Aussage bewusst auf Vernunft. "Das Geld wird also nicht in Handtaschen oder irgendeinen Unsinn investiert, sondern in etwas wirklich Sinnvolles."

Anzeige Anzeige

Imago Realitystar Ginger Costello, November 2025

Anzeige Anzeige

Imago Hund mit Asian-Style-Haarschnitt

Anzeige Anzeige

RTL Ginger Costello bei "Reality Queens" 2026