Erste Fotos von Prinzessin Eugenies Babybauch veröffentlicht

Jetzt gibt es auch erste Fotos zu sehen: Prinzessin Eugenie (36) ist mit ihrem dritten Kind schwanger, und die spanische Zeitschrift Hola! hat nun Bilder veröffentlicht, die die 36-Jährige mit deutlich sichtbarem Babybauch zeigen. Die Aufnahmen entstanden bei einem Ausflug in den Londoner Stadtteil Mayfair, wo Eugenie gemeinsam mit ihrem Ehemann Jack Brooksbank (40) und ihrer Schwester Prinzessin Beatrice (37) unterwegs war. Das Trio wirkte entspannt und gut gelaunt, schlenderte durch die Straßen und ging zusammen essen.

Auf den Fotos trägt Eugenie ein langes schwarzes Kleid kombiniert mit einem khakifarbenen Hemd, unter dem sich ihr Babybauch bereits deutlich abzeichnet. Der gemeinsame Auftritt der beiden Schwestern zählt zu den wenigen öffentlichen Momenten der vergangenen Monate. Der Buckingham-Palast hatte die freudige Neuigkeit zuvor offiziell bestätigt und dabei auch ein Foto veröffentlicht, auf dem Eugenies Söhne August und Ernest stolz ein Ultraschallbild in die Kamera halten. Das Baby soll demnach im Sommer zur Welt kommen.

Eugenie und ihre Schwester Beatrice hatten sich in den vergangenen Monaten weitgehend aus der Öffentlichkeit zurückgezogen – im Zusammenhang mit dem Epstein (†66)-Skandal um ihren Vater, den gefallenen Prinzen Andrew Mountbatten-Windsor (66), und ihre Mutter Sarah Ferguson (66). Zwar nahmen die York-Schwestern vereinzelt an royalen Terminen teil, etwa an den Weihnachtsfeierlichkeiten in Sandringham ohne ihre Eltern, bei anderen traditionellen Veranstaltungen wie der Ostermesse waren sie jedoch nicht dabei. Eugenie ist seit 2018 mit Jack verheiratet. Ihr erstes Kind, Sohn August, kam im Februar 2021 zur Welt, ihr zweiter Sohn Ernest im Mai 2023.

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Getty Images Prinzessin Eugenie im Juni 2024

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Getty Images Prinzessin Eugenie, Sarah Ferguson und Prinzessin Beatrice, britische Royals

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Instagram / princesseugenie Prinzessin Eugenie und Jack Brooksbank mit ihren Söhnen

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