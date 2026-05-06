Namensänderung: Eliza Klenner verrät Details zur Hochzeit

Der Hochzeitstag rückt immer näher: Eliza Klenner und Cedric Beidinger (32) werden bald Mann und Frau. Beim Promiflash-Interview im Rahmen des Bild-Renntags plauderten die beiden jetzt frische Details zu ihrer bevorstehenden Hochzeit aus. Besonders spannend: Eliza verriet, dass sie ihren Nachnamen ablegen wird. "Eine Sache gibt es noch, die man verraten kann: Ich werde am 17. Juli nicht mehr Klenner heißen. Ich werde dann Eliza Beidinger heißen", berichtete sie mit einem Lächeln im Gesicht.

Cedric gewährte außerdem einen Blick auf den Ablauf des großen Tages: "Da ist vormittags das Standesamt, nachmittags die freie Trauung und abends dann die Feier." Ein volles Programm also für das frisch verlobte Paar. Auffällig ist dabei, wen sie bei ihrer Feier lieber nicht dabei haben möchten: "So wenig Influencer wie möglich. Hört sich böse an", so Eliza gegenüber Promiflash. Stattdessen soll der Abend offenbar im engeren Kreis aus Familie und Freunden gefeiert werden.

Eliza und Cedric hatten sich im vergangenen Jahr gleich über zwei große Neuigkeiten gleichzeitig gefreut: Sie erwarteten ihr erstes gemeinsames Kind und gaben ihre Verlobung bekannt. Den Antrag machte Cedric während eines Konzerts des Sängers Florian Künstler – ein besonders romantischer Moment, den die beiden anschließend mit ihren Fans auf Instagram teilten.

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Imago Cedric Beidinger und Eliza Klenner bei den RTL+ Reality Awards 2026 im Maritim Hotel Bonn

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Imago Cedric Beidinger und Eliza Marie Klenner beim Bild-Renntag 2026 auf der Trabrennbahn Gelsenkirchen

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Instagram / e.l.i.z.a.klenner Cedric Beidinger und Eliza Klenner, August 2025