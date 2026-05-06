Baby auf Event: Cedric Beidinger & Eliza rechtfertigen sich

Cedric Beidinger (32) und seine Partnerin Eliza Klenner nehmen ihr knapp sieben Monate altes Baby regelmäßig mit auf Events – auch auf den roten Teppich. Beim Bild-Renntag sprachen die beiden mit Promiflash offen über ihre Entscheidung, die Kleine in ihr Event-Leben einzubinden. Cedric erklärt, warum sie das für richtig halten: "Wir hatten bei einem Event schon mal solche Kopfhörer dabei, wie beim Fliegen, die man dann drauf macht. Wir merken immer wieder, wenn wir unterwegs sind, draußen in der Stadt, sie mag das. Eine Woche nach ihrer Geburt sind wir mit ihr in der Stadt gewesen – sie mag das einfach und ist ruhig, ihr gefällt das."

Eliza ergänzte im Gespräch mit Promiflash: "Je entspannter die Eltern sind, desto entspannter ist auch das Kind." Die Influencerin machte außerdem deutlich, dass man als Mutter ohnehin nichts richtig machen könne. Und falls die Kleine bei einem Event doch einmal überfordert sei, gebe es laut ihr genug Rückzugsmöglichkeiten. "Und wenn es gar nicht geht, dann fahren wir halt nach Hause", so Cedric abschließend.

Kinder auf Events – das ist in der Welt der Promis immer wieder ein Diskussionsthema. Erst vor Kurzem sorgte auch Georgina Fleur (36) mit ihrer vierjährigen Tochter auf dem roten Teppich bei der Premiere von Kampf der RealityAllstars in Köln für Aufsehen. Cedric, der selbst durch das Realityfernsehen bekannt wurde und als Socialmediastar aktiv ist, und Eliza scheinen in Sachen Familienleben ihren eigenen Weg zu gehen – und den auch öffentlich zu vertreten.

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Imago Cedric Beidinger und Eliza Marie Klenner beim Bild-Renntag 2026 auf der Trabrennbahn Gelsenkirchen

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Imago Cedric Beidinger und Eliza Klenner beim Katy’s X-mas Wonderland von Kate Merlan in der Villa Boisserée, Köln, 06.12.2024

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Imago Cedric Beidinger und Eliza Klenner bei den RTL+ Reality Awards 2026 im Maritim Hotel Bonn