Alkohol? So übersteht George Clooney unangenehme Auftritte

George Clooney (65) plaudert ganz offen aus, wie er sich auf glamouröse Abende vorbereitet, an denen er selbst im Mittelpunkt steht – und Alkohol spielt dabei eine nicht ganz unwichtige Rolle. Das verriet der Schauspieler jetzt bei der 51. Chaplin-Award-Gala in New York, bei der er für sein Lebenswerk geehrt wurde. Gegenüber People erklärte er mit einem Augenzwinkern, dass das eine Möglichkeit sei, mit der "Peinlichkeit" umzugehen, die solche Lobpreisungen für ihn oft mit sich bringen. Die Veranstaltung von Film at Lincoln Center ist das größte jährliche Fundraising-Event der Organisation und würdigt besondere Verdienste um die Filmkunst. An seiner Seite auf dem roten Teppich: seine Frau Amal Clooney (48), mit der er strahlend in die Kameras lächelte, bevor es zur feierlichen Ehrung in die Veranstaltungsräume ging.

George macht kein Geheimnis daraus, dass er auf solche öffentlichen Auszeichnungen auch gut verzichten könnte. "Es ist unangenehm – ein bisschen peinlich, wenn du die Wahrheit wissen willst. Aber es macht Spaß", gestand der Hollywoodstar. Amal gebe ihm für solche Abende allerdings keine Tipps: "Sie gibt mir keine Ratschläge, aber im Allgemeinen überlasse ich ihr fast alle klugen Antworten." Unterstützt wurde der "Ocean's"-Liebling bei der Gala von Freunden und Weggefährten wie Talkshowhost Stephen Colbert (61) sowie den Schauspielern Julianna Margulies (59), John Turturro und Sam Rockwell (57), die ihn auf der Bühne feierten. Gleichzeitig blickt George bereits nach vorn: Er bestätigte zuletzt, dass er weiter an "Ocean's 14" arbeitet, der geplanten Fortsetzung seiner Heist-Reihe mit Stars wie Brad Pitt (62), Matt Damon (55) und Julia Roberts (58).

Vor allem die Geschichten über Georges legendäre Streiche am Set sorgten am Abend für Gesprächsstoff. Julianna, die mit ihm in den 90ern für die Krankenhausserie "Emergency Room" vor der Kamera stand, sagte, sie habe seine Späße zwar oft miterlebt, sei selbst aber nie Ziel gewesen. "Oh mein Gott, ich habe so viele gesehen", sagte sie und erklärte, sie habe sich nie getraut, selbst einen Streich gegen ihn zu versuchen, weil sie "wusste, dass man mit dem Besten nicht spielt". John, der mit George den Kultfilm "O Brother, Where Art Thou?" drehte, beschrieb ihn als jemanden, der es liebe, bei solchen Späßen hin und her zu kontern. Abseits seines Images als Scherzkeks zeigt sich der Schauspieler bei Events oft als Familienmensch: George und Amal, die gemeinsam zwei Kinder haben, treten regelmäßig Hand in Hand auf und geben Einblicke in ein Leben, in dem Glamour, Karriere und Familienalltag eng beieinanderliegen.

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Getty Images George Clooney, Dezember 2023

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Getty Images Amal und George Clooney bei der Chaplin Award Gala im Lincoln Center in New York City

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ANGELA WEISS / Getty Images Julianne Moore, Matt Damon und George Clooney bei der CinemaCon 2017