Gerda Lewis spricht offen über mögliche Auswanderungspläne

Gerda Lewis (32) hat in einer aktuellen Instagram-Fragerunde verraten, wie sie zum Thema Auswandern steht. Die Reality-TV-Bekanntheit und Influencerin wurde von einem Fan gefragt, ob sie es sich vorstellen könne, Deutschland den Rücken zu kehren. Gerda erklärte daraufhin offen, dass sie sich aktuell nicht konkret mit dem Gedanken beschäftige und Veränderungen generell nicht besonders möge. Für sie sei der Wunsch, komplett auszuwandern, nie so präsent gewesen wie bei anderen, berichtete sie ihren Followern und betonte, dass es momentan für sie kein Thema sei.

Allerdings schließt Gerda für die Zukunft nicht aus, irgendwann einmal an einem anderen Ort zu leben – zumindest zeitweise. In ihrer Antwort auf Instagram schilderte sie weiter: "Ich sehe mich schon irgendwann mal mit einem schönen Haus/Wohnung am Meer. Aber vielleicht als Ferienhaus/Wohnung. Aber wer weiß, vielleicht ändert sich meine Meinung. Zum aktuellen Zeitpunkt denke ich nicht darüber nach." Das Model betont weiter: "Ich weiß nicht, ich glaube, ich bin ein Mensch, der keine großen Veränderungen mag. Das spiegelt sich in vielen Aspekten wider." Trotz der attraktiven Vorstellung vom Leben im Ausland sieht sie sich derzeit also nicht vor einem Ortswechsel und lebt offenbar gerne in ihrer gewohnten Umgebung.

Gerda ist für viele Fans nicht nur durch ihre Teilnahme an diversen Reality-Formaten wie Die Bachelorette bekannt, sondern auch durch ihre persönliche Art in den sozialen Netzwerken. Immer wieder gibt sie dort private Einblicke – etwa in Reisen, ihren Alltag als Model sowie ihre mögliche neue Beziehung. Besonders bei ihren Followern ist Gerda für ihre Ehrlichkeit und den offenen Umgang mit eigenen Unsicherheiten beliebt. Sie betont immer wieder, dass sie Stabilität schätzt und Veränderungen ihr eher schwerfallen. Ihr Wunsch nach einem Ferienhaus am Meer spiegelt aber auch ihre Liebe zu sonnigen Destinationen wider, über die sie regelmäßig in ihren Stories und Posts schwärmt.

Instagram / gerdalewis Gerda Lewis, Influencerin

Stefan Gregorowius / ActionPress Gerda Lewis, Influencerin

