"Übergriffig": Oliver Pocher schießt gegen Gerda und Raphael

Gerda Lewis (32) scheint wieder frisch verliebt zu sein. Vor Kurzem zeigte sich die Influencerin mit einem Mann, der auf Instagram den Namen Raphael trägt. Der Fitness-Liebhaber teilte ein Foto in seiner Story, auf dem sich Gerda liebevoll an ihn herankuschelt, während er ihr an den Po greift. An diesem Anblick scheint vor allem Oliver Pocher (47) sich zu stören! Der Comedian repostet das Pärchenfoto in seiner Story und wettert: "Romantischer kann man seine Liebe auf Instagram nicht präsentieren. Verschwitzt der Neuen an den A*sch packen, ist so süß."

Doch damit ist Ollis Kommentar zu Gerdas vermeintlich neuer Beziehung noch nicht beendet. Er schreibt weiter: "Nur das Beste, Gerda, und dem übergriffigen, neuen Promiflash-Promi mit Tattoo und Muskeln." Eine Reaktion von Raphael oder Gerda bleibt bisher aus – ob sich die beiden zu Ollis Kommentar noch äußern werden? Die Fans der GNTM-Bekanntheit feiern das Pärchenfoto auf alle Fälle. Unter einem Promiflash-Beitrag kommentiert eine Social-Media-Nutzerin beispielsweise: "Krass, wie schön sind die zusammen."

Die ersten Gerüchte um Gerdas neue Beziehung wurden im April laut. Die Ex von Jannik Kontalis teilte ein TikTok-Video, in dem Raphael erstmals auftauchte. Nur wenige Wochen später tauchte eine Social-Media-Story auf, in der Gerda mit dem Fitnessunternehmer knutschte. Offiziell bestätigt hat die 32-Jährige ihre vermeintlich neue Beziehung bisher allerdings nicht.

Anzeige Anzeige

Instagram / raphaelpraymore Raphael und Gerda Lewis im Mai 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / gerdalewis Gerda Lewis, Influencerin

Anzeige Anzeige