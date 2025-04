"Extra Motivation": Bandelt Gerda Lewis mit diesem Mann an?

Im November des vergangenen Jahres gab Gerda Lewis (32) die Trennung von Jannik Kontalis bekannt und scheint ihr Single-Leben seither in vollen Zügen zu genießen. Ein neues Video auf TikTok bringt die Gerüchteküche nun ordentlich zum Brodeln: Lernt Gerda Lewis etwa einen neuen Mann kennen? Der Clip zeigt die Influencerin im Fitnessstudio, während sie an einer Stange Klimmzüge macht. Dabei bekommt sie nicht nur von einem Gummiband Unterstützung, sondern auch von einem muskulösen, unbekannten Mann. Dazu schreibt Gerda: "Diese extra Motivation." Die Fans der Blondine sind sich sicher: Zwischen den beiden Sportskanonen sprühen die Funken! Wer der Mann ist, verrät die Netz-Bekanntheit aber nicht.

"Oh, Gerda! Da brennt die Luft", "Finde jemanden, der dich genau so anguckt" und "Wir wollen wissen, wer das ist", lauten nur drei der zahlreichen Kommentare. Auf den letzten Kommentar antwortet die Reality-TV-Bekanntheit: "Ein Freund" und setzt dahinter ein Stern-Emoji und einen grinsenden Smiley. Viele Fans kommentieren auch Vergleiche à la: "Von Klappstuhl auf Ferrari" und spielen damit auf ihren Ex Jannik an. Auffällig ist, dass Gerda jeden einzelnen Kommentar dieser Art mit einem Like versieht, der eine Anspielung auf das Verhältnis zwischen ihr und dem Unbekannten macht. Das Video hinterlegt sie außerdem mit dem Lied "I need a big boy, give me a big boy" – ob sie damit ihren Trainingspartner meint?

Gerdas letzte Beziehung endete in einem unschönen Rosenkrieg. Im September 2023 bestätigte die 32-Jährige, dass sie den Make Love, Fake Love-Kandidaten datet. Rund ein Jahr später trennten sich die Realitystars. Kurz nach dem Liebes-Aus ging das Gerücht herum, dass Jannik seine Ex-Partnerin betrogen habe – und zwar mit gleich zwei Frauen. Bestätigt wurde das allerdings nie.

TikTok / gerdalewisofficial Gerda Lewis und ein unbekannter Mann im April 2025

Action Press Gerda Lewis und Jannik Kontalis

