Gerda Lewis und Raphael zeigen ihr Liebesglück mit Kussfoto

Gerda Lewis (32) ist offenbar wieder verliebt! In ihrer Instagram-Story teilt die Influencerin einige Impressionen ihres Tages, den sie an einem Gewässer in der Sonne verbracht hat. Unter die Schnappschüsse schummelt sich außerdem ein Foto, auf dem sie mit ihrem vermutlich neuen Partner Raphael zu sehen ist. Der Fitnessliebhaber gibt Gerda liebevoll einen Kuss auf ihr Kinn, während sie ihre Hand auf seinem Gesicht platziert. Ob die beiden eine Beziehung führen, sich gerade erst kennenlernen oder nur Freunde sind, behalten sie bisher für sich.

Spekulationen, dass zwischen Gerda und Raphael mehr laufen könnte, tauchten erstmals Anfang April auf. Rund einen Monat später teilte sie eine Story, in der sie den Fitnessunternehmer auf den Mund küsste – doch auch hier kommentierten Gerda und Raphael ihren Beziehungsstatus nicht. Vor wenigen Tagen zeigten sie sich dann gemeinsam im Fitnessstudio: Zusammen posierten sie vor einem Spiegel, während Raphael der GNTM-Bekanntheit an den Po griff.

Bevor Gerda ihr Liebesglück mit Raphael zeigte, führte sie eine Beziehung mit Jannik Kontalis. Über ein Jahr ging sie mit dem Make Love, Fake Love-Kandidaten gemeinsam durchs Leben. Die Trennung der Realitystars überraschte zahlreiche Fans. "Ich bin nicht mehr mit Jannik zusammen. Es kommt für manche vielleicht überraschend, für andere vielleicht auch weniger", schrieb Gerda in ihrer Instagram-Story.

Instagram / gerdalewis Geda Lewis und Raphael im Mai 2025

Action Press Gerda Lewis und Jannik Kontalis

