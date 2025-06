Laut Insider: Orlando Bloom und Katy Perry sind getrennt

Es wäre das endgültige Aus für eines der bekanntesten Paare Hollywoods: Katy Perry (40) und Orlando Bloom (48) sollen nach fast zehn Jahren Beziehung getrennte Wege gehen. Das bestätigt eine nahestehende Quelle des Paares jetzt zumindest gegenüber Us Weekly. "Katy und Orlando haben sich getrennt, aber einvernehmlich", erklärte der Insider und fügte hinzu: "Katy ist natürlich traurig, aber sie ist auch erleichtert, nicht noch eine Scheidung durchmachen zu müssen, denn das war die schlimmste Zeit in ihrem Leben."

Schon seit Längerem sollen die Zeichen auf Trennung gestanden haben. Katy hat in den letzten Monaten viel Zeit auf ihrer "Lifetimes"-Tour verbracht, während Orlando zunehmend ohne sie gesichtet wurde. Laut dem Informanten sei das Verhältnis der Hollywoodstars schon "seit Monaten angespannt" gewesen. Auch räumlich habe sich das Paar schon vor einiger Zeit distanziert: "Sie leben getrennt, seit Katy auf Tournee ist." Die Tour der Sängerin startete bereits im März dieses Jahres.

Das Paar hatte sich 2016 kennengelernt und trennte sich kurzzeitig im Jahr 2017, bevor es erneut zueinanderfand. Auch damals trugen die Herausforderungen ihrer Karrieren zur Belastung bei, wie Orlando im Podcast "What Now?" von Trevor Noah beschrieb: "Weil wir diese zwei riesigen Karrieren und Leben haben – und ihres ist sogar... es ist manchmal wie ein Universum." Ihrer 2020 geborenen Tochter Daisy zuliebe habe das Paar jedoch trotz der Schwierigkeiten lange an der Beziehung festgehalten und gearbeitet.

Getty / Mike Coppola Schauspieler Orlando Bloom und seine Partnerin Katy Perry

Getty Images Katy Perry auf der "The Lifetimes"-Tour 2025 in Mexico City

Backgrid Orlando Bloom, Tochter Daisy und Katy Perry, September 2024