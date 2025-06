Wird es eine zweite Staffel von "The Waterfront" geben?

Der neue Netflix-Hit "The Waterfront" hat sich in Rekordzeit zum Zuschauerliebling entwickelt. Seit dem Release der ersten Staffel am 19. Juni 2025 rangiert das Crime-Drama auf Platz eins der US-Charts. Im Zentrum der Serie steht die Buckley-Familie, deren marodes Fischereiimperium in North Carolina vor dem Zusammenbruch steht. Patriarch Harlan Buckley, gespielt von Holt McCallany, navigiert durch ein gefährliches Netz aus familiären Konflikten und zwielichtigen Geschäften. Das explosive Staffelfinale hat viele Fans mit offenen Fragen zurückgelassen – wird es eine zweite Staffel geben?

Eine offizielle Bestätigung von Netflix steht zwar noch aus, die Chancen sehen aber gut aus. Showrunner Kevin Williamson (60) äußerte sich optimistisch zu einer möglichen Fortsetzung und deutete an, dass vor allem Belle Buckley, gespielt von Maria Bello, in Staffel zwei eine größere Rolle einnehmen könnte. Auch könnten ungeklärte Handlungsstränge neuen Stoff bieten: Shawn, Harlans unehelicher Sohn, könnte die Dynamik der Familie radikal verändern, während die Zukunft der schwer traumatisierten Bree ebenso offen bleibt. Besonders spannend ist zudem die Frage, ob Grady, der charismatische Antagonist, tatsächlich tot ist – eine Leiche wurde schließlich nie gezeigt.

Erst vor wenigen Tagen startete der Streamingdienst die Serie und sorgte prompt für faszinierende Diskussionen bei Fans und Kritikern. Der Vergleich mit Klassikern wie "Succession" und "Queen of the South" ist nicht unbegründet, denn auch hier spielt sich eine Geschichte aus Macht, Schuld und familiären Bindungen ab. Die raue Küste North Carolinas bildet den Hintergrund eines Dramas, dessen Figuren mit großer Tiefe überzeugen. Sollte es zu einer zweiten Staffel kommen, müssen sich die Zuschauer noch bis mindestens Ende 2026 gedulden – ein Jahr, das Harlan und seine Familie so schnell nicht aus dem Blick verlieren werden.

Getty Images Rafael L. Silva, Melissa Benoist, Holt McCallany, Danielle Campbell und Jake Weary im Mai 2025

Getty Images Kevin Williamson 2022 bei der "Barbara Berlanti Heroes"- Gala in Santa Monica

Getty Images Maria Bello, Schauspielerin

