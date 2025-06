Urlaubsfotos: So ähnlich sieht Marlene Lufen ihrer Schwester

Ein traumhafter Sonnenuntergang am Strand von Sylt, das Meer im Hintergrund und zwei strahlende Gesichter im Vordergrund: Marlene Lufen (54), Moderatorin des "Sat.1-Frühstücksfernsehens", teilt auf Instagram eine ganz besondere Momentaufnahme mit ihren Fans. Zu sehen ist sie zusammen mit ihrer Schwester, die ihr nicht nur äußerlich sehr ähnlich sieht. In ihrer Bildunterschrift verrät Marlene begeistert, dass eine wunderschöne Familienurlaubswoche zu Ende ging und sorgt zudem mit ihrer ehrlichen Art für Begeisterung bei ihren Fans.

In ihrem Beitrag verriet Marlene, dass trotz aller Harmonie in der Vergangenheit auch einmal die Fetzen flogen, wenn die Kinder sie auf Trab hielten. Doch diesmal war die Stimmung ausgelassen. Sie berichtete von langen Frühstücken, Strandausflügen, Beachball-Matches und gemeinsamen Kochabenden. "Diese Woche wurde sooo viel gelacht, gegessen, umarmt und genossen", schwärmte sie und stellte heraus, wie kostbar es sei, eine solche Verbindung innerhalb der Familie zu haben. Fans zeigten sich begeistert von dem Einblick in das persönliche Leben der Moderatorin und kommentierten voller Lob und Wohlwollen.

Neben ihrer offensichtlichen Liebe zur Familie nahm sich Marlene in der Vergangenheit auch immer wieder die Freiheit, offen über ihre persönlichen Erlebnisse zu sprechen. Bereits während ihrer Jugend erlebte sie eine Phase der Unsicherheit in Bezug auf ihre Gefühle und Orientierung, als sie sich plötzlich zu einer Freundin hingezogen fühlte. Diese Offenheit hat sie auch in ihrem Podcast "M wie Marlene" thematisiert, was viele ihrer Fans berührte und inspirierte. Ihr erfrischend ehrlicher Umgang mit Themen, die nicht nur sie, sondern viele Menschen betreffen, macht sie auch abseits ihrer Moderationen zu einer nahbaren und geschätzten Persönlichkeit.

Anzeige Anzeige

Instagram / marlenelufen Marlene Lufen (rechts) und ihre Schwester, Juni 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / marlenelufen Marlene Lufen im April 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / marlenelufen Nadja und Marlene Lufen, Mai 2024