Jasi_xx3 ist nach drei Geburten unzufrieden mit ihrem Bauch

Jasi_xx3 (22) ist vor einem halben Jahr zum dritten Mal Mutter geworden. Durch die Schwangerschaften hat sich vor allem der Bauch der Influencerin verändert. Auf Instagram möchte Jasi für mehr Realität auf Social Media sorgen und sprach nun offen über ihre Unzufriedenheiten. "Ich finde meinen Bauch schön, bin aber nicht zu 100 Prozent zufrieden damit", gab sie zu und schilderte weiter: "Mein Bauch ist einfach nicht mehr so straff, wie er mal war." Auch ihr Bauchnabelpiercing sehe nach den Geburten "unvorteilhaft" aus.

In dem Video demonstrierte Jasi Situationen, in denen sie sich besonders unwohl fühlt. Beispielsweise beim Aufstehen aus dem Bett, wenn sich der Bauch zusammenzieht und die Haut Falten schlägt. "Ich muss auch ehrlich sagen, es ist mir auch unangenehm vor anderen, wenn ich weiß, die sehen meinen Bauch in so einer Situation, obwohl das eigentlich voll dumm ist", meinte die 22-Jährige und räumte ein: "Man darf nicht vergessen, dass der Körper so viel geleistet hat und dass das normal ist."

Jasi wurde erstmals mit 17 Jahren schwanger. Durch ihre Teenie-Schwangerschaft erlangte die dreifache Mutter Bekanntheit im Netz und wurde für die Einblicke in ihr junges Leben gefeiert. Auf Instagram rekapitulierte die TikTokerin noch einmal die vergangenen Jahre und gab zu, am Anfang überfordert gewesen zu sein. Vor allem die Kritik und die Blicke der anderen haben Jasi zugesetzt. Doch die Entscheidung für ihr Kind war goldrichtig. "Ich bereue es kein bisschen, denn es hat gut in mein Leben gepasst, und ich bin einfach froh, so eine tolle Tochter zur Welt gebracht zu haben", schwärmte sie im Netz.

Instagram / jasi_xx3 Jasi_xx3 zeigt ihren Bauch im Januar 2025

Instagram / Jasi_xx3 Jasi_xx3 mit ihren Kindern, Dezember 2024

