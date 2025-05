Diana Ross (81) begeistert bei Met Gala mit Mega-Schleppe

Diana Ross (81) hat es wieder getan: Bei der Met Gala 2025 in New York zog die legendäre Sängerin alle Blicke auf sich. Nach mehr als 20 Jahren Pause kehrte die 81-Jährige am 5. Mai auf den berühmten Teppich im Metropolitan Museum of Art zurück – und das in einem spektakulären, funkelnden Kleid mit einer rund 5,5 Meter langen Schleppe. Unterstützung bekam Diana von Sohn Evan Ross (36), während Tochter Tracee Ellis Ross (52) kurz darauf ebenfalls gesichtet wurde. Das Kleid war mit weißen Kristallen und Perlen besetzt, gekrönt von einer Federschleppe, in die liebevoll die Namen ihrer fünf Kinder und acht Enkel eingestickt waren. Damit machte die Stimmgewalt ihre Rückkehr zur Met Gala nicht nur zum Mode-, sondern auch zum Familien-Highlight des Abends.

Die Gestaltung dieses besonderen Looks war ein echtes Familienprojekt: Gemeinsam mit Evan und dem nigerianischen Designer Ugo Mozie arbeitete Diana Ross an ihrem Traumkleid, das ihr Familienerbe und die verschiedenen Generationen der Ross-Dynastie würdigen sollte. Der Aufwand war enorm: Sechs Helfer sowie Evan selbst mussten die imposante Schleppe über den Teppich tragen. In einem Interview mit La La Anthony beim Vogue-Livestream verriet Diana: "Eigentlich war alles ganz spontan, mein Sohn musste mich überreden, denn ich bin ja gerade auf Tour." Doch trotz ihres vollen Terminkalenders ließ sich Diana die glamouröse Met Gala nicht entgehen – und interpretierte das Motto "Superfine: Tailoring Black Style" auf ihre eigene, eindrucksvolle Weise.

Bei ihren bisherigen Auftritten auf der Met Gala ließ Diana Ross schon immer das Funkeln und den Glamour vergangener Dekaden aufflammen. 2003 setzte sie in fließendem Gucci-Rot ein Statement, 2001 sorgte sie in Gold und mit auffälligem Kopfschmuck für Aufsehen. Für die Musikerin, die auf eine lange Karriere voller ikonischer Modemomente zurückblickt, ist die Met Gala stets ein Anlass zur stilvollen Neuinszenierung – oft mit einem persönlichen Touch. Abseits des Rampenlichts gilt Diana Ross als Familienmensch, und auch ihre Tochter Tracee Ellis Ross hat sich längst als feste Größe im Mode- und Showbusiness etabliert – inspiriert vom Stil ihrer berühmten Mutter. So wird jeder Auftritt der Ross-Familie auf dem roten Teppich zu einer Hommage an Zusammenhalt, Mut und zeitlosen Glanz.

Getty Images Diana Ross bei der Met Gala im Mai 2025 in New York

Getty Images Diana Ross bei der Met Gala im Mai 2025 in New York

