Diese Party wollte sich niemand entgehen lassen! Diana Ross (75) feierte am Dienstagabend ihren 75. Geburtstag – und halb Hollywood stand auf der Gästeliste. Das einstige Mitglied der Girlgroup The Supremes gehört zu den erfolgreichsten Sängerinnen aller Zeiten. Im vergangenen Jahr erhielt die Musikerin sogar einen American Music Award für ihr Lebenswerk. Zu ihrem Ehrentag ließen sich deshalb auch ihre berühmten Kollegen nicht lumpen: In Scharen strömten Stars und Sternchen nach Hollywood, um die Soul-Legende zu feiern!

Am Dienstag erhöhten sich die Chancen, auf dem Sunset Boulevard in Los Angeles einem Promi über den Weg zu laufen, noch einmal beträchtlich! Zum Geburtstag von Diana Ross schlugen dort am Abend unter anderem Beyoncé (37), Heidi Klum (45), Bill Kaulitz (29), P. Diddy (49), Chris Rock (54), Ashlee Simpson (34), Evan Ross (30) und Khloe Kardashian (34) mit ihrer Schwester Kourtney (39) und Mutter Kris Jenner (63) auf. Megastar Beyoncé überbrachte der Soul-Diva sogar ein Ständchen. Optisch stach derweil vor allem Khloe mit ihrem goldenen Glitzerkleid und ihrem XXL-Dekolleté heraus. Heidi erschien unterdessen ausnahmsweise ohne ihren Verlobten Tom (29) – stattdessen war sein Zwillingsbruder Bill an ihrer Seite.

Überraschend war an diesem Abend auch der After-Baby-Body von April Love Geary (24). Die Verlobte von Sänger Robin Thicke (42) hat vor einem Monat eigentlich erst ihr zweites Kind zur Welt gebracht, sah in ihrem pinkfarbenen Minikleid aber dennoch unverändert schlank und entspannt aus.

Rachpoot/Marksman/MEGA Bill Kaulitz und Heidi Klum auf dem Weg zur Party von Diana Ross

Rachpoot/Marksman/MEGA Kourtney Kardashian und Khloe Kardashian in Los Angeles 2019

Rachpoot/Marksman/MEGA Robin Thicke und April Love Geary in Los Angeles

