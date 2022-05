Demnächst ist es wieder so weit: Die alljährliche Trooping the Colour-Zeremonie geht in die nächste Runde. Bei dieser Parade wird der Geburtstag der Queen (96) gefeiert, doch dieses Jahr kommt noch eine besondere Feierlichkeit dazu: Die Königin von England sitzt 2022 seit 70 Jahren auf dem Thron! Jetzt, kurz vor den Feierlichkeiten, werden immer mehr Details über die Gäste und den Ablauf der Veranstaltung bekannt gegeben: Angeblich soll auch Weltstar Diana Ross mit dabei sein!

Laut Daily Mail wird unter den auserwählten Künstlern auch die US-amerikanische Sängerin erwartet. Berichten zufolge wird die Soul-Königin mit ihrem Auftritt das Jubiläumskonzert der Queen beenden. Die Musikerin soll mit ihrer Stimme das "Herzstück" der Veranstaltung bilden, die am Victoria Memorial stattfinden wird. Neben der Kennedy-Preisträgerin werden zudem Hochkaräter und Lieblinge der Queen wie Duran Duran oder Andrea Bocelli (63) vermutet.

Sollte die 75-Jährige US-Amerikanerin tatsächlich auftreten, wäre es ihr erstes Konzert seit 2007 im Vereinigten Königreich. Zeitnah zu Dianas (78) Geburtstagsauftritt beginnt am 10.Juni ihre Europa und Großbritannien-Tournee. Außerdem ist die Soul-Sängerin beim legendären Glastonbury Festival Ende Juni dabei.

