Diana Ross (80) möchte "niemals" in den Ruhestand gehen

Die Musiklegende Diana Ross (80) hat kürzlich bei zwei ausverkauften Konzerten im Kings Theatre in Brooklyn, New York, eine klare Botschaft an ihre Fans gesendet: "Ich werde niemals in den Ruhestand gehen", erklärte die Sängerin, die am 26. März ihren 81. Geburtstag feiert, laut der New York Post. Die Shows am 28. Februar und 1. März waren Teil ihrer aktuellen Welttournee. Auf der Bühne präsentierte die frühere Supremes-Frontfrau laut People Magazine einen Querschnitt ihrer erfolgreichen Karriere, darunter Hits wie "You Can't Hurry Love", "I'm Coming Out" und "Theme from Mahogany (Do You Know Where You're Going To)".

Auf Instagram veröffentlichte Diana anschließend einige Videoausschnitte der Konzerte und beschrieb die Abende begeistert als "Party". Besonders gerührt zeigte sie sich darüber, dass ihre Tochter Rhonda Ross mit ihr gemeinsam auf der Bühne stand – und auch ihr Sohn Evan Ross sowie ihr Enkel Raif im Publikum anwesend waren. Ihre Tour, die Mitte Februar 2025 in Kalifornien begann, führt sie noch nach Florida und anschließend nach Europa, wo sie im Juni und Juli unter anderem in Großbritannien auf der Bühne stehen wird. Zudem gab die Sängerin bekannt, dass bereits weitere Konzerte für das Jahr 2025 geplant sind.

Die Karriere von Diana, die in den 1960er Jahren als Lead-Sängerin der Supremes begann, dauert damit weiterhin ungebrochen an. Mit ihrem unverwechselbaren Stil und einer Fülle an Hits hat sie nicht nur die Musikgeschichte geprägt, sondern auch Generationen inspiriert. Im Rampenlicht zu stehen, scheint für die Künstlerin eine Lebensaufgabe zu sein: "Ich liebe euch", schrieb sie an ihre Fans auf ihrer Website und bekräftigte damit einmal mehr ihre tiefe Leidenschaft für ihre Arbeit.

Getty Images Diana Ross bei den American Music Awards 2017

