Diese Künstler haben trotz Riesenerfolg keinen Grammy Award

Die Grammy Awards gelten als der wichtigste Musikpreis der Welt, doch nicht jeder große Künstler kann sich als Preisträger feiern lassen. Während Beyoncé (43) mit ihren beeindruckenden 29 Trophäen sowie drei weiteren Gewinnen mit Destiny's Child als unangefochtene Spitzenreiterin gilt, gibt es zahlreiche weltbekannte Musiker, die trotz riesiger Erfolge und ikonischer Songs noch nie den begehrten Preis mit nach Hause nehmen durften. Die nächste Verleihung findet am 2. Februar 2025 in der Crypto.com Arena in Los Angeles statt. Mit elf Nominierungen für ihr aktuelles Album "Cowboy Carter" könnte Beyoncé erneut Geschichte schreiben – oder in der Kategorie "Album des Jahres" weiterhin leer ausgehen, in der sie bisher viermal erfolglos blieb. Neben ihr sind unter anderem Taylor Swift (35) mit sechs Nominierungen und Billie Eilish (23) mit sieben Nominierungen erneut starke Konkurrentinnen.

Doch ein Blick in die Vergangenheit zeigt: Nicht nur unzählige Nominierungen führen zu Enttäuschungen. Einige Musikikonen wurden über die Jahre komplett übergangen. Überraschend ist, dass weder Queen noch die legendären The Beach Boys jemals einen Grammy gewonnen haben – sieht man von den Ehrenpreisen ab, die ihnen später verliehen wurden. Auch Künstler wie Katy Perry (40), Diana Ross (80) und Björk blieben trotz beeindruckender Karrieren und internationaler Hits bislang ohne eigene Auszeichnung von der Recording Academy. Besonders unerwartet ist dies bei Acts, deren Songs mittlerweile als Evergreens gelten und regelmäßig in der Popkultur auftauchen.

Für viele Künstler ist der Grammy jedoch nur ein Teil des großen Ganzen. Diana, die für ihre herausragende Stimme und ihre Karriere als Solokünstlerin sowie mit The Supremes bekannt ist, sagte einmal, dass ihre Fans und die Verbindung zu ihnen mehr zählen als jede Trophäe. Björk, bekannt für ihre experimentelle Musik und extravaganten Outfits, hat in Interviews mehrfach betont, dass künstlerische Freiheit und Innovation für sie an erster Stelle stehen. Auch Queen, deren Songs wie "Bohemian Rhapsody" oder "We Will Rock You" längst Kultstatus erreicht haben, gelten als Band, die ihr Vermächtnis vor allem durch ihre unvergängliche Musik sichert – mit oder ohne Grammy.

Anzeige Anzeige

Collage: Getty Images, Chris Jackson / Getty Images Collage: Diana Ross und Björk, Sängerinnen

Anzeige Anzeige

Getty Images Queen 1976: John Deacon, Freddie Mercury, Roger Taylor und Brian May

Anzeige Anzeige