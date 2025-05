Dann verliebte sich "Amore unter Palmen"-Claudia in Rolence

Claudia aus Hannover hat bei "Amore unter Palmen" die große Liebe gesucht – und scheint sie tatsächlich gefunden zu haben! Für Rolence reiste die TV-Kandidatin extra bis nach Tansania, um ihren Schwarm endlich persönlich zu treffen. Der entscheidende Moment, in dem es bei Claudia heftig gefunkt hat, war ein ganz besonderer: In der zweiten Folge der Dating-Doku zog der Muskelmann ihr beherzt die Stacheln eines Seeigels aus dem Fuß – und brachte damit ihr Herz zum Flattern. "Als er mir am Strand die Stacheln vom Seeigel rausgezogen hat, da hatte ich zum ersten Mal Schmetterlinge im Bauch – nicht nur, weil Rolence mir geholfen hat, sondern weil er es einfach gemacht hat, ohne groß zu fragen", verriet Claudia offen im exklusiven Interview mit Promiflash.

Die 37-Jährige arbeitet selbst im medizinischen Bereich und war von Rolence' Fürsorge und seinem spontanen Einsatz tief beeindruckt. Sie betonte, dass viele denken würden, sie könne sich nach Verletzungen immer selbst helfen, aber in diesem Augenblick war es Rolence, der zum Retter in der Not wurde. "Da kam er mit der Pinzette, ganz der Held, und ich dachte nur: 'Wow, den behalte ich'", erinnerte sich Claudia schmunzelnd an die romantische Szene am tansanischen Strand. Für die Hannoveranerin war dieses Erlebnis das Startsignal für das große Gefühl zwischen ihr und ihrem Herzensmann.

Bereits in der vergangenen Woche war Claudia im Promiflash-Gespräch über die erste gemeinsame Nacht mit Rolence ins Schwärmen geraten und hatte verraten, dass sich beide sofort sehr vertraut gefühlt hatten: "Unsere erste Nacht war echt schön – total gefühlvoll, ein bisschen aufregend und irgendwie auch richtig süß." Die beiden konnten von Anfang an zusammen lachen, reden und den Moment genießen – an Schlaf war vor lauter Aufregung kaum zu denken. Dieses früh entstandene emotionale Band zwischen der TV-Kandidatin und dem 37-Jährigen scheint sich nun, mit dem heldenhaften Seeigel-Einsatz, zu einer richtigen Romanze entwickelt zu haben.

Anzeige Anzeige

Joyn Rolence und Claudia bei "Amore unter Palmen" 2025

Anzeige Anzeige

Joyn Claudia und Rolence bei "Amore unter Palmen"

Anzeige Anzeige

Anzeige