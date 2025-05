So geht "Amore unter Palmen"-Claudia mit dem Hate im Netz um

Claudia sorgt mit ihrer Teilnahme an "Amore unter Palmen" nicht immer nur für positive Reaktionen. Nachdem sie für ihren Schwarm Rolence bis nach Tansania gereist ist, bekommt die Hannoveranerin in den sozialen Netzwerken nun ordentlich Gegenwind. Einige Zuschauer zweifeln an der Echtheit ihrer Beziehung und lassen in den Kommentaren kein gutes Haar an ihrem Auftritt in der Dating-Doku. In einem exklusiven Interview mit Promiflash hat Claudia dem Online-Hate jetzt jedoch die Stirn geboten und bringt ihre ganz eigene Haltung gegen die Kritik mit einer guten Portion Ironie auf den Punkt: "Ich wusste gar nicht, dass mein Liebesleben ein öffentliches Casting ist – aber hey, danke für die ganzen Jurymeinungen da draußen!"

Die 37-Jährige nimmt die kritischen Stimmen im Netz mittlerweile mit einer Prise Humor und hält sich an eine eiserne Regel: Kommentare zu ihrer Beziehung liest sie einfach nicht mehr. Für Claudia ist wichtig, dass vor allem im echten Leben die Herzen für sie und Rolence schlagen. "Ich bin nicht auf der Welt, um jeden glücklich zu machen – nur mich, meine Hunde und meinen Partner. Solange wir mehr Likes im echten Leben sammeln als online, läuft bei uns alles richtig", stellt sie im Gespräch klar und betont, dass sie ihr Glück nicht von den Meinungen anderer abhängig machen wolle.

Claudia und Rolence lernten sich ursprünglich über Facebook kennen – daraufhin haben die beiden ziemlich schnell ihre WhatsApp-Nummern ausgetauscht. Jemanden außerhalb von Deutschland zu daten, sei dabei eigentlich gar nicht ihr Plan gewesen, wie sie in einem früheren Interview mit Promiflash verriet. "Ich fing an, mit Rolence zu schreiben und er war von Anfang an sehr respektvoll, zuvorkommend und sah so gut aus, da dachte ich: 'No Risk, No Fun'", erinnerte sich die Blondine zurück. Beim ersten persönlichen Aufeinandertreffen am Flughafen in Tansania war Claudia dann direkt hin und weg: "Er war total sexy – das ist mir sofort aufgefallen."

Joyn Claudia und Rolence bei "Amore unter Palmen" 2025

