Dating-Doku "Amore unter Palmen" bekommt deutsche Version

In Österreich geht "Amore unter Palmen" auf ATV bereits in die siebte Staffel. Ab dem 28. April 2025 wird es nun auch bei SAT.1 romantisch: In der neuen Doku-Reihe suchen diesmal Teilnehmer aus Deutschland die große Liebe in fernen Ländern. Claudia aus Hannover trifft zum ersten Mal auf den in Tansania lebenden Fitness-Fan Rolence – und das, nachdem sie sich zuvor nur über WhatsApp ausgetauscht hatten. Auch andere Kandidaten wie Silvia aus Königsbach-Stein und ihr Ehemann Sam in Gambia oder Nadine aus Löchgau, die in Ecuador auf Hotelmanager Daniel trifft, wagen den Sprung ins Liebesabenteuer. Mit dabei sind Begegnungen in Ghana, Thailand und Kenia – exotische Schauplätze inklusive.

Die vierteilige Serie erlaubt den Zuschauern tiefe Einblicke in die persönlichen Geschichten der internationalen Paare. So verbringt Tina aus Köln Zeit mit ihrem Verlobten Richmond in Ghana, während Sabine aus Neu-Ulm gemeinsam mit Eugene durch Kenia reist. Kevin und Matthias wagen in Thailand ein erstes Treffen mit ihren Online-Bekanntschaften Yumii und Aor. Die Serie lässt die Zuschauer nicht nur an den romantischen Momenten teilhaben, sondern thematisiert auch die Herausforderungen, die kulturelle und geografische Unterschiede mit sich bringen.

Neben der Spannung um die neuen Begegnungen bietet die Serie auch persönliche Einblicke in das Leben der Teilnehmer. Claudia, deren Partnersuche in ihrer Heimatstadt Hannover bisher erfolglos blieb, beschreibt ihre Vorstellungen klar: "Ich stehe auf Männer, die sich wie ein Mann benehmen und aussehen wie ein Mann." Die einzelnen Geschichten versprechen sowohl romantische Höhepunkte als auch emotionale Herausforderungen – und genau diese Mischung aus Fernweh, Gefühlen und unerwarteten Wendungen macht das Format so reizvoll. Wer nach den TV-Ausstrahlungen mehr erfahren möchte, kann zusätzlich auf Joyn in zwei Bonusfolgen nachverfolgen, wie sich der Alltag für Claudia und Rolence in Tansania entwickelt.

Joyn Yumii und Kevin bei "Amore unter Palmen" 2025

Joyn Rolence und Claudia bei "Amore unter Palmen" 2025

