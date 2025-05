Wusste Claudia von Rolence' "Amore unter Palmen"-Erfahrung?

Bei "Amore unter Palmen" wird Kandidatin Claudia dabei begleitet, wie sie erstmals persönlich auf ihren Schwarm Rolence in Tansania trifft. Ihr Herzensmann ist kein Unbekannter im Format: Der Muskelmann war bereits in der österreichischen Version der Dating-Doku zu sehen. Wusste die Hannoveranerin von dieser Vorgeschichte? Im exklusiven Interview mit Promiflash räumt die Hannoveranerin offen ein: "Ja, ich wusste, dass Rolence schon bei 'Amore unter Palmen Austria' dabei war. Ich habe mir die Folgen angeschaut und fand ihn direkt sympathisch."

Die 37-Jährige erklärt weiter, dass sie die frühere Teilnahme von Rolence ganz bewusst verfolgt habe. "Natürlich gab es auch Dinge, die ich anders gemacht hätte, aber insgesamt hatte ich ein gutes Gefühl. Es war fast so, als würde ich nicht zu jemand völlig Fremdem fliegen", beschreibt Claudia ihr Bauchgefühl vor der großen Reise. Auch die Tatsache, dass Rolence bereits im Fernsehen eine andere Frau kennengelernt hatte, störe sie nicht im Geringsten: "Dass er dort schon eine Frau kennengelernt hat, war für mich kein Problem – auch ich bin nicht ganz ohne Erfahrungen in diese Reise gestartet", stellt die Kandidatin klar. Für Claudia war vor allem wichtig, was sie selbst bei dem TV-Abenteuer erwartet.

Für Claudia war die Reise keinesfalls ein Sprung ins kalte Wasser – schließlich hatten sie und Rolence schon eine Zeit lang eine Fernbeziehung geführt, die romantisch über soziale Medien ihren Anfang genommen hatte. Claudia war zunächst frustriert über das Datingleben in Deutschland. Bereits in einem früheren Gespräch mit Promiflash schilderte sie, dass sie und Rolence sich über Facebook kennengelernt und schnell zu WhatsApp gewechselt hatten. Mit ihrer ehrlichen Art und einem Lächeln verriet sie zu ihrer Entscheidung, nach Tansania zu reisen: "No Risk, No Fun."

Anzeige Anzeige

Joyn Claudia und Rolence bei "Amore unter Palmen" 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / lillyfeee_claudia Claudia, "Amore unter Palmen"-Kandidatin 2025

Anzeige Anzeige