"Amore unter Palmen"-Claudia reflektiert ihre Ex-Beziehungen

Claudia, Kandidatin der ersten deutschen Staffel von "Amore unter Palmen", spricht gegenüber Promiflash ganz offen über ihre Vergangenheit und gibt dabei seltene Einblicke in ihr Liebesleben. In dem TV-Format bewies die selbstbewusste Blondine Mut und reiste von Hannover nach Tansania, um dort ihren Schwarm Rolence näher kennenzulernen. Im Promiflash-Interview verrät sie nun, wieso es bisher mit der Partnersuche in Deutschland nicht klappte. "Ich bin eine Frau mit Feuer, klaren Vorstellungen und einer guten Portion Dickkopf", betont die medizinische Assistentin und ergänzt: "Manche wollten lieber eine Jasagerin, aber das bin ich definitiv nicht. Ich weiß, was ich will, und ich brauche keinen Prinzen auf dem weißen Pferd."

Im Interview betont Claudia, wie wichtig ihr eine Partnerschaft auf Augenhöhe ist, bei der gegenseitige Wertschätzung zählt. "Ich will keinen Machtkampf, sondern eine Beziehung auf Augenhöhe, in der wir uns gegenseitig feiern, statt uns kleinzumachen. So was habe ich in meinen vorherigen Beziehungen einfach nie gefühlt beziehungsweise gehabt", macht sie deutlich. Sie steht dazu, dass sie in einer Beziehung auch mal lauter wird und braucht jemanden, der damit umgehen kann – denn Reibung gehöre für sie einfach dazu. Offensichtlich hat Claudia in ihrer Vergangenheit häufig das Gefühl vermisst, wirklich als Persönlichkeit akzeptiert und geliebt zu werden.

Claudias Suche nach der Liebe sorgte für viel Wirbel im Netz. Einige Zuschauer zweifelten an der Echtheit ihrer Romanze und ließen kein gutes Haar an der Hannoveranerin. Im Promiflash-Interview blieb Claudia gelassen und konterte ihren Kritikern: "Ich wusste gar nicht, dass mein Liebesleben ein öffentliches Casting ist – aber hey, danke für die ganzen Jurymeinungen da draußen!"

Anzeige Anzeige

Instagram / lillyfeee_claudia Rolence und Claudia von "Amore unter Palmen" 2025

Anzeige Anzeige

Joyn Claudia und Rolence bei "Amore unter Palmen" 2025

Anzeige Anzeige

Anzeige

Glaubt ihr, dass Claudia in Rolence den passenden Partner für sich gefunden hat? Ja, auf jeden Fall! Die beiden harmonieren einfach. Nee, ich glaube, das wird scheitern. Ergebnis anzeigen